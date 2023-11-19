Колосков — о словах Калешина про футбол в России: «Каждый чих безумного человека комментировать неприлично»

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков отреагировал на слова главного тренера «Акрона» Евгения Калешина про деградацию футбола в России.

После матча с «Волгарем» (0:1) Калешин заявил: «Его [футбол] как будто специально разваливают. Как и образование, и армию. Лимиты принимаются сумасшедшие, вся эта клоунада».

«Калешин не только о футболе говорит, но и о более серьезных вещах. Он затронул основы российского государства. Я даже не знаю, кто такой Калешин. Каждый чих безумного человека комментировать неприлично. То, что он сказал, мягко говоря, достойно порицания», — приводит «РБ Спорт» слова Колоскова.

Калешин возглавляет «Акрон» с 2022 года. Команда под руководством 45-летнего специалиста занимает 3-е место в турнирной таблице Мелбет-Первой лиге, набрав 34 очка за 19 туров.