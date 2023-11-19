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Колосков — о словах Калешина про футбол в России: «Каждый чих безумного человека комментировать неприлично»

Алина Савинова
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Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков отреагировал на слова главного тренера «Акрона» Евгения Калешина про деградацию футбола в России.

После матча с «Волгарем» (0:1) Калешин заявил: «Его [футбол] как будто специально разваливают. Как и образование, и армию. Лимиты принимаются сумасшедшие, вся эта клоунада».

«Калешин не только о футболе говорит, но и о более серьезных вещах. Он затронул основы российского государства. Я даже не знаю, кто такой Калешин. Каждый чих безумного человека комментировать неприлично. То, что он сказал, мягко говоря, достойно порицания», — приводит «РБ Спорт» слова Колоскова.

Калешин возглавляет «Акрон» с 2022 года. Команда под руководством 45-летнего специалиста занимает 3-е место в турнирной таблице Мелбет-Первой лиге, набрав 34 очка за 19 туров.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vyacheslav-koloskov-o-slovah-kaleshina-kazhdy-j-chih-bezumnogo-cheloveka-kommentirovat-neprilichno/
Футбол
Вячеслав Колосков
Евгений Калешин
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо Мх 19 11 4 4 21-8 37
2
 Тюмень 19 10 5 4 28-16 35
3
 Акрон 19 10 4 5 26-14 34
4
 Химки 18 9 5 4 26-19 32
5
 Арсенал 19 8 8 3 24-15 32
6
 Алания 18 8 7 3 22-17 31
7
 КАМАЗ 19 6 7 6 19-18 25
8
 Енисей 19 7 3 9 29-27 24
9
 Родина 18 6 6 6 27-18 24
10
 Торпедо 18 6 5 7 16-19 23
11
 Шинник 19 6 5 8 25-33 23
12
 СКА-Хаб. 18 6 4 8 18-21 22
13
 Нефтехимик 18 5 5 8 14-20 20
14
 Сокол 18 5 4 9 17-32 19
15
 Волгарь 19 4 6 9 17-26 18
16
 Черноморец 18 3 9 6 17-24 18
17
 Ленинградец 18 4 5 9 14-22 17
18
 Кубань 18 4 4 10 13-24 16
Результаты / календарь
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27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
18.11 14:00
Шинник – КАМАЗ
 2 : 2
18.11 15:00
Акрон – Волгарь
 0 : 1
18.11 16:00
Динамо Мх – Тюмень
 3 : 1
19.11 10:00
Енисей – Арсенал
 0 : 2
19.11 15:30
Кубань – СКА-Хаб.
 - : -
19.11 17:00
Нефтехимик – Сокол
 - : -
19.11 17:00
Черноморец – Ленинградец
 - : -
20.11 17:00
Алания – Химки
 - : -
20.11 19:30
Торпедо – Родина
 - : -
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Джонатан Окоронкво

Джонатан Окоронкво

Арсенал Т

 12
Иван Тимошенко

Иван Тимошенко

Родина

 9
Ислам Машуков

Ислам Машуков

Алания

 9
П
Бутта Магомедов

Бутта Магомедов

Химки

 5
Никита Глушков

Никита Глушков

Енисей

 5
Егор Иванов

Егор Иванов

Енисей

 5
И К Ж
Заур Тарба

Заур Тарба

Алания

 15 1 4
Денис Самойлов

Денис Самойлов

Тюмень

 19 1 3
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