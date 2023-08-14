Клотет рассказал, что ему близок подход к работе Карпина

Главный тренер «Торпедо» Жозеп Клотет отреагировал на слова Валерия Карпина, возглавляющего «Ростов» и сборную России, о том, что Микаэль Лаудруп вел себя в «Спартаке» как футболист.

В одном из интервью Карпин заявил, что датский специалист, будучи тренером московской команды, приходил на тренировку на два часа, отрабатывал и отправлялся домой. По словам россиянина, это не работа тренера.

«Есть документальный фильм про Нила Уорнока. Он часто приходил на тренировки только в четверг и в пятницу. Остальные дни отдыхал. И этот человек вывел больше всего клубов в АПЛ за всю историю. Значит, все методы могут работать. Про Лаудрупа-тренера скажу лишь одно: c середняком «Суонси» он выиграл Кубок английской лиги, а потом квалифицировался в Лигу Европы. При этом я понимаю, про что говорит Карпин. Мне близка его ментальность. Я не из тех, кто отрабатывает два часа и уходит домой», — приводит Sport24 слова Клотета.

Клотет возглавил «Торпедо» в марте 2023 года. По итогам прошлого сезона команда вылетела из РПЛ и на данный момент занимает 8-е место в первой лиге.