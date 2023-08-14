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Клотет рассказал, что ему близок подход к работе Карпина

Алина Савинова
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Главный тренер «Торпедо» Жозеп Клотет отреагировал на слова Валерия Карпина, возглавляющего «Ростов» и сборную России, о том, что Микаэль Лаудруп вел себя в «Спартаке» как футболист.

В одном из интервью Карпин заявил, что датский специалист, будучи тренером московской команды, приходил на тренировку на два часа, отрабатывал и отправлялся домой. По словам россиянина, это не работа тренера.

«Есть документальный фильм про Нила Уорнока. Он часто приходил на тренировки только в четверг и в пятницу. Остальные дни отдыхал. И этот человек вывел больше всего клубов в АПЛ за всю историю. Значит, все методы могут работать. Про Лаудрупа-тренера скажу лишь одно: c середняком «Суонси» он выиграл Кубок английской лиги, а потом квалифицировался в Лигу Европы. При этом я понимаю, про что говорит Карпин. Мне близка его ментальность. Я не из тех, кто отрабатывает два часа и уходит домой», — приводит Sport24 слова Клотета.

Клотет возглавил «Торпедо» в марте 2023 года. По итогам прошлого сезона команда вылетела из РПЛ и на данный момент занимает 8-е место в первой лиге.

Источник: https://sport24.ru/football/news-568263-klotet-mne-blizka-mentalnost-karpina-ya-ne-iz-tekh-kto-otrabatyvayet-dva-chasa-i-ukhodit-domoy
Валерий Карпин
Микаэль Лаудруп
Футбол
ФК Спартак (Москва)
ФК Торпедо (Москва)
Жозеп Клотет
0
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«Волгарь» после 5 поражений подряд отстранил от работы главного тренера Конеева
Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Акрон 5 4 0 1 12-3 12
2
 Алания 5 3 1 1 6-2 10
3
 СКА-Хаб. 5 3 1 1 6-2 10
4
 Сокол 5 3 1 1 5-6 10
5
 Тюмень 5 3 0 2 9-5 9
6
 Химки 5 3 0 2 7-6 9
7
 КАМАЗ 5 3 0 2 5-5 9
8
 Торпедо 5 2 1 2 5-5 7
9
 Динамо Мх 5 2 1 2 3-3 7
10
 Черноморец 5 1 4 0 5-4 7
11
 Енисей 5 2 0 3 4-5 6
12
 Шинник 5 2 0 3 6-8 6
13
 Родина 5 1 3 1 6-4 6
14
 Арсенал 5 1 2 2 4-7 5
15
 Ленинградец 5 1 2 2 2-6 5
16
 Кубань 5 1 1 3 3-6 4
17
 Нефтехимик 5 1 1 3 3-6 4
18
 Волгарь 5 0 0 5 3-11 0
Результаты / календарь
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34 тур
12.08 16:00
Ленинградец – Шинник
 0 : 1
12.08 17:00
Химки – Родина
 2 : 0
12.08 18:30
Кубань – Сокол
 0 : 0
12.08 19:30
Черноморец – Арсенал
 2 : 1
13.08 10:00
СКА-Хаб. – Акрон
 1 : 0
13.08 14:00
Енисей – Нефтехимик
 2 : 0
13.08 17:00
КАМАЗ – Тюмень
 2 : 1
13.08 18:00
Волгарь – Динамо Мх
 0 : 1
14.08 17:00
Алания – Торпедо
 2 : 0
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Абу-Саид Эльдарушев

Акрон

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Антон Килин

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Кирилл Никитин

СКА-Хабаровск

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П
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Владислав Галкин

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Илья Петров

СКА-Хабаровск

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Данила Ежков

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Кирилл Морозов

Нефтехимик

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