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Тамерлан Мусаев: «Верю, что «Балтика» скоро вернется в РПЛ»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Нападающий ЦСКА Тамерлан Мусаев отреагировал на вылет «Балтики» из РПЛ.

22-летний форвард перешел в ЦСКА из калининградского клуба в зимнее трансферное окно.

«Насколько тяжело воспринял вылет «Балтики»? Конечно, расстроился. Но верю, что «Балтика» очень скоро вернется в РПЛ. Ребята достойно играли на протяжении всего сезона, но в конце немного не хватило удачи. Но еще есть шанс порадовать болельщиков в Кубке», — цитирует Мусаева «РБ Спорт».

«Балтика» (26 очков) заняла предпоследнее место в турнирной таблице РПЛ и вылетела в первую лигу. 2 июня калининградцы сыграют с «Зенитом» в суперфинале FONBET Кубка России.

Источник: «РБ Спорт»
Тамерлан Мусаев
Футбол
Первая лига
РПЛ
ФК Балтика
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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25.05 16:30
Зенит – Ростов
 2 : 1
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Краснодар – Динамо
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Кр. Советов – Пари НН
 1 : 1
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 1 : 1
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 1 : 3
25.05 16:30
Факел – Ахмат
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