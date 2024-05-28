Тамерлан Мусаев: «Верю, что «Балтика» скоро вернется в РПЛ»

Нападающий ЦСКА Тамерлан Мусаев отреагировал на вылет «Балтики» из РПЛ.

22-летний форвард перешел в ЦСКА из калининградского клуба в зимнее трансферное окно.

«Насколько тяжело воспринял вылет «Балтики»? Конечно, расстроился. Но верю, что «Балтика» очень скоро вернется в РПЛ. Ребята достойно играли на протяжении всего сезона, но в конце немного не хватило удачи. Но еще есть шанс порадовать болельщиков в Кубке», — цитирует Мусаева «РБ Спорт».

«Балтика» (26 очков) заняла предпоследнее место в турнирной таблице РПЛ и вылетела в первую лигу. 2 июня калининградцы сыграют с «Зенитом» в суперфинале FONBET Кубка России.