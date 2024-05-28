Эпидемия травм в американском баскетболе. Мечта о великой Dream Team под угрозой?

У главных фаворитов Олимпиады в Париже могут произойти вынужденные замены в заявке.

Мужской баскетбол — один из самых ожидаемых видов спорта на предстоящей Олимпиаде в Париже. И дело не в невероятной интриге, с ней, наоборот, все не сказать чтобы здорово, и сборная США вновь будет фаворитом. Ожидания завышаются в связи с тем, каких игроков американцы собираются привезти в столицу Франции.

Последние две Олимпиады американцы провели буднично — собирали тех, кто был не сильно занят и у кого в коллекции еще не имелось весомых международных титулов. Апогея ситуация достигла на Играх в Токио, где состав получится едва ли не самым слабым в современную эпоху. Но вот анонсированный на Игры в Париже состав обещает быть настолько впечатляющим, что едва ли не переплюнет великую Dream Team 1992 года. Но не сломают ли мечты фанатов травмы?

Тайриз Халибертон. Фото USA Today Sports

Сразу у трех игроков сборной США травмы

Допуск игроков НБА на Олимпийские игры и состав сборной США на Играх 1992 года в Барселоне — одно из самых заметных событий в истории баскетбола. Легендарная Dream Team образца каталонских Игр стала уже явлением из мира поп-культуры, выбравшись далеко за пределы исключительно спортивной тусовки. В последующие годы американцы также собирали звездные сборные. Особенно выделяются составы на Играх 2000 года в Сиднее, 2012 года в Лондоне, да и в Пекин в 2008 году приезжала крайне серьезная бригада. Но эффекта, подобного первой Dream Team, никому из последующих поколений произвести не удалось. И вот мы видим попытку покуситься на наследие Майкла Джордана и компании. На свою уже четвертую Олимпиаду собрался Леброн Джеймс — после 12-летнего перерыва от матчей сборных. Впервые на Играх выступит лидер «Голден Стэйт» Стефен Карри.

Уже одного дуэта Джеймс — Карри было бы достаточно для суперзвезного резонанса. Но дальше — больше: Кевин Дюрант, Джоэл Эмбиид, Энтони Дэвис, Девин Букер, Энтони Эдвардс, Джейсон Тейтум, Дрю Холидэй, Бэм Адебайо, Тайриз Халибертон — все эти мировые звезды включены в расширенный состав сборной США на Игры в Париж. 12 человек, и каждый из них достоин Зала славы НБА. Когда американский олимпийский комитет опубликовал список с фамилиями, в баскетбольной среде началось безумие. Люди не могли поверить, что сбывается мечта — лучшие из лучших сыграют вместе за одну команду. Только теперь эта мечта под угрозой. Травмы Эмбиида, Леонарда и Халибертона могут заставить сборную США рассмотреть возможность замены состава на Олимпийских играх в Париже. Среди потенциальных кандидатов на замену также серьезные люди, например Кайри Ирвинг. И все же идеальной сборная уже не будет.

Кавай Леонард. Фото Global Look Press

Европейские сборные все ближе к американцам и навязывают борьбу

Собрать звездный состав американцев вынудили обстоятельства. За последние годы европейские сборные сделали значительный скачок и не то что приблизились к американцам — в каких-то аспектах начали их даже превосходить. Собранная наспех команда образца Токио-2020 во главе с Кевином Дюрантом едва не опозорилась. Афинской трагедии в Японии удалось избежать благодаря характеру и результативности лидеров, однако прежней глубины и запаса у сборной США на той Олимпиаде не было и близко. На чемпионатах мира после двух побед подряд в начале десятых американцы и вовсе дважды кряду остаются без медалей. Причем на последнем турнире шансов хотя бы на бронзу их лишили прежде не воспринимавшиеся как серьезный конкурент канадцы. Стоило одному парню из Торонто выбрать не хоккей, как «кленовые листья» взяли первую для себя медаль ЧМ в истории, обыграв в малом финале принципиальных конкурентов.

И ведь одним только Шеем Гилджес-Александером сборная Канады не ограничивается — у них действительно крепкий коллектив с различными тактическими опциями. А сборная Германии? Еще недавно все бы рассмеялись, увидев ее в числе претендентов на высокие места, но именно немцы забрали первое место на ЧМ. В как минимум пятерке сильнейших игроков мира прямо сейчас трое европейцев — грек Яннис Адетокумбо, серб Никола Йокич, словенец Лука Дончич... Понятное дело, что по среднему уровню и глубине резерва американцы лучше любой другой команды в разы. Но на отрезке короткого олимпийского турнира это не всегда требуется.

Здесь и сейчас американцы, стоит им хотя бы немного ослабить хватку или лишиться нескольких ключевых фамилий, могут оступиться. Поэтому тренеры сборной США до последнего будут надеяться на чудеса медицины и договариваться с клубами, чтобы те отпустили всех, кто нужен главному тренеру. Ведь речь не только о мечте о лучшем составе в истории, но и о желанной победе. Банальной, но от этого не менее важной.