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Сегодня, 19:10

Спортивный директор «Родины»: «Единственный кандидат, с которым встречался, был не Игнашевич»

Константин Белов
Корреспондент
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Главный операционный и спортивный директор «Родины» Алексей Зинин прокомментировал «СЭ» информацию о возможном назначении на пост главного тренера команды Сергея Игнашевича.

«Пока нечего комментировать. Единственный кандидат, с которым я встречался, был не Сергей Игнашевич. С кандидатурой главного тренера мы определимся до 20 июня. Когда мы примем окончательное решение, тогда мы его объявим», — сказал Зинин «СЭ».

По итогам сезона-2023/24 «Родина» заняла пятое место в турнирной таблице первой лиги, набрав 55 очков.

Игнашевич возглавляет «Балтику» с октября 2021 года. Под его руководством команда одержала 44 победы, 27 раз сыграла вничью и потерпела 33 поражения. Контракт специалиста рассчитан до конца июня 2024-го.

«Балтика» заняла 15-е место в прошедшем розыгрыше РПЛ и вылетела в первую лигу.

Сергей Игнашевич
Футбол
Первая лига
РПЛ
ФК Балтика
ФК Родина
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Metaratings: «Родина» рассматривает возможность назначения Игнашевича на пост главного тренера команды
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Химки 34 20 6 8 56-39 66
2
 Динамо Мх 34 18 7 9 37-19 61
3
 Акрон 34 17 8 9 48-26 59
4
 Арсенал 34 13 16 5 39-25 55
5
 Родина 34 15 10 9 53-31 55
6
 Енисей 34 15 6 13 55-40 51
7
 Шинник 34 14 9 11 39-41 51
8
 Алания 34 12 13 9 42-42 49
9
 Тюмень 34 13 9 12 36-35 48
10
 Торпедо 34 12 11 11 33-33 47
11
 Нефтехимик 34 11 9 14 31-35 42
12
 КАМАЗ 34 10 11 13 30-36 41
13
 СКА-Хаб. 34 11 8 15 33-36 41
14
 Сокол 34 10 8 16 32-53 38
15
 Черноморец 34 7 14 13 30-38 35
16
 Ленинградец 34 8 10 16 27-44 34
17
 Волгарь 34 7 13 14 29-44 34
18
 Кубань 34 5 8 21 20-53 23
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34 тур
25.05 09:00
Енисей – Тюмень
 2 : 0
25.05 13:00
Химки – Черноморец
 2 : 1
25.05 13:00
Алания – Динамо Мх
 2 : 0
25.05 13:00
Родина – Нефтехимик
 3 : 0
25.05 13:00
Шинник – Арсенал
 1 : 0
25.05 13:00
Акрон – СКА-Хаб.
 2 : 1
25.05 13:00
КАМАЗ – Сокол
 1 : 2
25.05 13:00
Волгарь – Кубань
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