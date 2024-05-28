Для стадиона «Алании» закупили неподходящие по нормам ТВ лампы освещения на 30 миллионов рублей
Во время реконструкции стадиона «Спартак» во Владикавказе возникли проблемы, сообщает «РБ Спорт».
Как отмечает источник, для обновленной арены, которая находится на стадии строительства, закупили неподходящие лампы освещения — они не соответствуют нормам телевидения. Всего на закупку ламп было потрачено 30 миллионов рублей.
Проблемы с новыми лампами освещения могут сказаться на сроках сдачи стадиона в эксплуатацию. Из-за затяжного строительства «Алания» уже неоднократно лишалась шансов побороться за выход в РПЛ.
При этом глава республики Сергей Меняйло ранее заявил, что «Алания» проведет домашний матч на своем стадионе уже в августе 2024 года.
Реконструкция стадиона идет с 2021 года. По этой причине владикавказская «Алания» проводит домашние матчи на «Ахмат-Арене» в Грозном. Ожидается, что после реконструкции арена будет вмещать 14,9 тысячи зрителей.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Химки
|34
|20
|6
|8
|56-39
|66
|
2
|Динамо Мх
|34
|18
|7
|9
|37-19
|61
|
3
|Акрон
|34
|17
|8
|9
|48-26
|59
|
4
|Арсенал
|34
|13
|16
|5
|39-25
|55
|
5
|Родина
|34
|15
|10
|9
|53-31
|55
|
6
|Енисей
|34
|15
|6
|13
|55-40
|51
|
7
|Шинник
|34
|14
|9
|11
|39-41
|51
|
8
|Алания
|34
|12
|13
|9
|42-42
|49
|
9
|Тюмень
|34
|13
|9
|12
|36-35
|48
|
10
|Торпедо
|34
|12
|11
|11
|33-33
|47
|
11
|Нефтехимик
|34
|11
|9
|14
|31-35
|42
|
12
|КАМАЗ
|34
|10
|11
|13
|30-36
|41
|
13
|СКА-Хаб.
|34
|11
|8
|15
|33-36
|41
|
14
|Сокол
|34
|10
|8
|16
|32-53
|38
|
15
|Черноморец
|34
|7
|14
|13
|30-38
|35
|
16
|Ленинградец
|34
|8
|10
|16
|27-44
|34
|
17
|Волгарь
|34
|7
|13
|14
|29-44
|34
|
18
|Кубань
|34
|5
|8
|21
|20-53
|23
|25.05
|09:00
|
Енисей – Тюмень
|2 : 0
|25.05
|13:00
|
Химки – Черноморец
|2 : 1
|25.05
|13:00
|
Алания – Динамо Мх
|2 : 0
|25.05
|13:00
|
Родина – Нефтехимик
|3 : 0
|25.05
|13:00
|
Шинник – Арсенал
|1 : 0
|25.05
|13:00
|
Акрон – СКА-Хаб.
|2 : 1
|25.05
|13:00
|
КАМАЗ – Сокол
|1 : 2
|25.05
|13:00
|
Волгарь – Кубань
|2 : 0
|25.05
|13:00
|
Ленинградец – Торпедо
|2 : 3
|Г
|
|
Джонатан Окоронкво
Арсенал Т
|17
|
|
Иван Тимошенко
Родина
|14
|
|
Ислам Машуков
Алания
|14
|П
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|9
|
|
Эгаш Касинтура
Динамо
|8
|
|
Илья Петров
СКА-Хабаровск
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Евгений Осипов
Кубань
|21
|2
|5
|
|
Заурбек Плиев
Родина, Сокол
|20
|1
|6
|
|
Заур Тарба
Алания
|26
|1
|6