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Сегодня, 21:51

Президент ФНЛ ответил на вопрос о возможном уменьшении количества стыковых матчей

Артем Бухаев
Корреспондент
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Президент ФНЛ Наиль Измайлов ответил на вопрос «СЭ» о возможном уменьшении количества стыковых матчей.

— Обсуждается проведение только одного стыкового матча. Якобы клубы РПЛ хотят выдвинуть эту историю...

— Клубы РПЛ не могут обсуждать это самостоятельно, потому что решение надо принимать всем вместе и клубам РПЛ и клубам ФНЛ. А ФНЛ клубов уже сто. В любом случае, я думаю, что интересы клубов, которые находятся ниже, чем РПЛ, это иметь возможность выхода в элиту российского футбола. Чем больше будет стыков, чем больше команд будут иметь возможность принять участие в борьбе за выход в РПЛ, тем будет лучше.

Четыре стыковых матча между клубами РПЛ и первой лиги пройдут 29 мая и 1 июня. В них сыграют «Пари НН» и «Арсенал», а также «Урал» и «Акрон».

Футбол
Первая лига
РПЛ
Наиль Измайлов
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Химки 34 20 6 8 56-39 66
2
 Динамо Мх 34 18 7 9 37-19 61
3
 Акрон 34 17 8 9 48-26 59
4
 Арсенал 34 13 16 5 39-25 55
5
 Родина 34 15 10 9 53-31 55
6
 Енисей 34 15 6 13 55-40 51
7
 Шинник 34 14 9 11 39-41 51
8
 Алания 34 12 13 9 42-42 49
9
 Тюмень 34 13 9 12 36-35 48
10
 Торпедо 34 12 11 11 33-33 47
11
 Нефтехимик 34 11 9 14 31-35 42
12
 КАМАЗ 34 10 11 13 30-36 41
13
 СКА-Хаб. 34 11 8 15 33-36 41
14
 Сокол 34 10 8 16 32-53 38
15
 Черноморец 34 7 14 13 30-38 35
16
 Ленинградец 34 8 10 16 27-44 34
17
 Волгарь 34 7 13 14 29-44 34
18
 Кубань 34 5 8 21 20-53 23
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25.05 09:00
Енисей – Тюмень
 2 : 0
25.05 13:00
Химки – Черноморец
 2 : 1
25.05 13:00
Алания – Динамо Мх
 2 : 0
25.05 13:00
Родина – Нефтехимик
 3 : 0
25.05 13:00
Шинник – Арсенал
 1 : 0
25.05 13:00
Акрон – СКА-Хаб.
 2 : 1
25.05 13:00
КАМАЗ – Сокол
 1 : 2
25.05 13:00
Волгарь – Кубань
 2 : 0
25.05 13:00
Ленинградец – Торпедо
 2 : 3
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ЖК
Г
Джонатан Окоронкво

Джонатан Окоронкво

Арсенал Т

 17
Иван Тимошенко

Иван Тимошенко

Родина

 14
Ислам Машуков

Ислам Машуков

Алания

 14
П
Бутта Магомедов

Бутта Магомедов

Химки

 9
Эгаш Касинтура

Эгаш Касинтура

Динамо

 8
Илья Петров

Илья Петров

СКА-Хабаровск

 7
И К Ж
Евгений Осипов

Евгений Осипов

Кубань

 21 2 5
Заурбек Плиев

Заурбек Плиев

Сокол, Родина

 20 1 6
Заур Тарба

Заур Тарба

Алания

 26 1 6
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