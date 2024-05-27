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В Красноярском крае удовлетворены работой Тихонова на посту главного тренера «Енисея»

Владислав Корегин
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Министр спорта Красноярского края Денис Петровский оценил работу главного тренера «Енисея» Андрея Тихонова.

По итогам сезона-2023/24 команда заняла 6-е место в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги, набрав 51 очко в 34 турах.

«С приходом Андрея Тихонова наша команда набрала 27 очков в 14 играх. Лучше результат только у «Химок», которые и выиграли турнир. После заключительного матча сезона зашел в раздевалку, поблагодарил тренерский штаб и всех игроков. Вкратце с Андреем Валерьевичем [Тихоновым] обсудили наболевшие вопросы в части комплектования состава. Конечно, хотелось бы сохранить костяк, над этим сейчас руководство клуба работает«, — цитирует Петровского ТАСС.

53-летний Тихонов возглавил «Енисей» 10 января 2024 года. Под его руководством команда одержала 8 побед, 3 раза сыграла вничью и потерпела 3 поражений.

Ранее в своей карьере специалист тренировал «Крылья Советов» и «Астану».

Источник: ТАСС
Андрей Тихонов
Футбол
Первая лига
ФК Енисей
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 И В Н П +/- О
1
 Химки 34 20 6 8 56-39 66
2
 Динамо Мх 34 18 7 9 37-19 61
3
 Акрон 34 17 8 9 48-26 59
4
 Арсенал 34 13 16 5 39-25 55
5
 Родина 34 15 10 9 53-31 55
6
 Енисей 34 15 6 13 55-40 51
7
 Шинник 34 14 9 11 39-41 51
8
 Алания 34 12 13 9 42-42 49
9
 Тюмень 34 13 9 12 36-35 48
10
 Торпедо 34 12 11 11 33-33 47
11
 Нефтехимик 34 11 9 14 31-35 42
12
 КАМАЗ 34 10 11 13 30-36 41
13
 СКА-Хаб. 34 11 8 15 33-36 41
14
 Сокол 34 10 8 16 32-53 38
15
 Черноморец 34 7 14 13 30-38 35
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 Ленинградец 34 8 10 16 27-44 34
17
 Волгарь 34 7 13 14 29-44 34
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 Кубань 34 5 8 21 20-53 23
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Родина – Нефтехимик
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Шинник – Арсенал
 1 : 0
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