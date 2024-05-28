Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Судейство

Сегодня, 13:25

Департамент судейства РФС ответил ЦСКА по поводу неудаления Итало

Александр Бобров
Шеф-редактор
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Сегодня департамент судейства РФС объявил судей, назначенных на четыре стыковых матча между клубами РПЛ и первой лиги, которые пройдут 29 мая и 1 июня. В число арбитров вошли Кирилл Левников, Павел Шадыханов и Ян Бобровский.

Тем самым, можно считать, уже дан ответ ЦСКА, который попросил экспертно-судейскую комиссию при президенте РФС дать оценку решению судейской бригады в игре армейцев с «Уралом» (2:0).

На 44-й минуте встречи 30-го тура чемпионата России ЦСКА — «Урал» судья Бобровский не удалил футболиста гостей Итало за лишение соперника явной возможности забить гол. Защитник был наказан предупреждением за срыв перспективной атаки. Видеоассистенты Левников и Шадыханов в действия рефери не вмешались.

Итало на самом деле сфолил — задержал рукой Тамерлана Мусаева. Но неподалеку находился еще один защитник «Урала» Сильвие Бегич. Видимо, из-за него руководители департамента не сочли возможным считать, что у Мусаева была явная возможность забить гол. Потому, как можно предположить, решение Бобровского и последующие действия Левникова и Шадыханова признаны верными. Они получили очередные назначения.

Футбол
РПЛ
РФС
ФК Урал
ФК ЦСКА (Москва)
Ян Бобровский
7
0
Читайте также
Семья Шумахера выиграла суд о фейковом интервью с нейросетью
Полина Гагарина даст большой концерт в «Лужниках»
Сальдо рассказал об обнаружении в Крынках подвалов с телами боевиков ВСУ
Финны в бешенстве - сборная России отстранена, а в рейтинге все равно выше их, чехи заговорили о русских деньгах. Что происходит после ЧМХ-2024, где не было России
Захарова прокомментировала смех первых леди ФРГ и Франции у мемориала в Берлине
Мирошник не исключил, что ВСУ нанесли повторный удар по спасателям в Луганске
Популярное видео
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
«Атлетико» — «Сельта»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 11 мая
Материалы сюжета: Стыковые матчи РПЛ — ФНЛ: «Пари НН» — «Арсенал» и «Урал» — «Акрон»
Казарцев и Левников назначены на первые матчи стыков РПЛ и ФНЛ, Безбородов и Кукуян судят ответные игры
Радимов: «У «Пари НН» шансов никаких, «Уралу» легко не будет»
Алаев считает завершившийся сезон лучшим в истории РПЛ
«Пари НН» — «Арсенал»: даты и время начала стыковых матчей РПЛ и ФНЛ
«Урал» — «Акрон»: даты и время начала стыковых матчей РПЛ и ФНЛ
Бегич и Стаматов смогут сыграть в стыках. Их «лишние» предупреждения не учитываются
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Агент Лисаковича: «Виталий покинет «Балтику» и вернется в «Рубин»

Слишкович заявил, что Джикия мог бы еще помочь «Спартаку»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
25.05 16:30
Зенит – Ростов
 2 : 1
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
 1 : 0
25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 1 : 1
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 1 : 1
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 1 : 3
25.05 16:30
Факел – Ахмат
 2 : 0
25.05 16:30
Оренбург – Спартак
 0 : 0
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 21
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 15
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 15
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 16
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 24 1 9
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 24 1 5
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 25 1 4
Вся статистика

Придумай мем

Новости
RSS RSS
Все новости