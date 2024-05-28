Корян – о выходе «Химок» в РПЛ: «Мы можем бороться с командами из первой восьмерки»

Нападающий «Химок» Аршак Корян поделился ожиданиями от выступления команды в РПЛ.

«Я не понимаю тех людей, которые говорят, что мы будем бороться за выживание. Лично я хочу биться за чемпионство, побеждать в каждом матче, будь то РПЛ или Лига чемпионов. Да, это сложно, а что легко? Выиграть первое место в ФНЛ тоже трудно.

Если брать результаты Кубка, можно сказать, что мы играли на равных с клубами РПЛ. Возможно, они недонастраивались или мы хорошо настраивались, но это уже вторичные факторы. А если говорить в целом, мы можем бороться с соперниками из первой восьмерки», – приводит слова Коряна «Евро-Футбол.Ру».

«Химки» с 66 очками выиграли первую лигу и год спустя вернулись в РПЛ. Вторую прямую путевку в высший дивизион завоевало махачкалинское «Динамо». В стыковых матчах сыграют «Акрон» и тульский «Арсенал».