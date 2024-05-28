Metaratings: «Родина» рассматривает возможность назначения Игнашевича на пост главного тренера команды

«Родина» заинтересована в назначении Сергея Игнашевича на пост главного тренера команды, сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, 44-летний специалист входит в число кандидатов руководства столичного клуба.

На данный момент в «Родине» пока не приняли решение по испанскому тренеру Франку Артиге, однако с большей долей вероятности он покинет команду из-за невыполнения задачи на сезон.

Московский клуб не смог выйти в РПЛ, заняв пятое место в турнирной таблице первой лиги.