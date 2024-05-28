«Пари НН» и «Арсенал» проведут два стыковых матча за право сыграть в РПЛ в сезоне-2024/2025. «СЭ» публикует информацию о времени начала игр и трансляциях переходных встреч.

Расписание и трансляции переходных матчей РПЛ — ФНЛ «Пари НН» — «Арсенал»

29 мая. Нижний Новгород. 19.15 (мск). «Пари НН» — «Арсенал». Онлайн-трансляция / Видеотрансляция на «Матч ТВ» и «Матч Премьер»

1 июня. Тула. 18.00 (мск). «Арсенал» — «Пари НН». Онлайн-трансляция / Видеотрансляция на «Матч ТВ» и «Матч Премьер»

«Пари НН» с главным тренером Сашей Иличем занял 13-е место в турнирной таблице чемпионата России с 30 очками по итогам сезона 2023 / 2024.

Тульский «Арсенал» под руководством Александра Сторожука стал четвертым в Мелбет-Первой лиге с 55 баллами.

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