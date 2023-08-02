Кириченко объяснил, почему не вошел в штаб Бердыева в «Динамо» из Махачкалы

Российский тренер Дмитрий Кириченко рассказал «СЭ», почему не вошел в тренерский штаб Курбана Бердыева в махачкалинском «Динамо».

— Бердыев возглавил «Динамо» Махачкала, а вас нет в его тренерском штабе. Почему?

— Мы разговаривали с Бердыевым на эту тему. На данный момент хочется самому поработать. Можно сказать, что я возобновляю свою самостоятельную тренерскую карьеру и жду предложений.

— А были предложения уже по самостоятельной работе?

— Разговоры были, обсуждали с несколькими командами возможность поработать, но не сложилось. Был реальный вариант с клубом премьер-лиги из Казахстана.

— То есть готовы работать не только в России?

— Конечно. Работал в штабе Бердыева в Казахстане и в Иране. Знаю английский язык, поэтому для меня место работы значит гораздо меньше, чем условия в клубе и его амбиции, — сказал Кириченко «СЭ».

Бердыев возглавил махачкалинское «Динамо» 9 июля. Кириченко работал вместе с Бердыевым в «Ростове», «Сочи», «Кайрате» и «Тракторе».

«Динамо» занимает девятое место в первой лиге после трех туров.