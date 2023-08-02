Кириченко объяснил, почему не вошел в штаб Бердыева в «Динамо» из Махачкалы
Российский тренер Дмитрий Кириченко рассказал «СЭ», почему не вошел в тренерский штаб Курбана Бердыева в махачкалинском «Динамо».
— Бердыев возглавил «Динамо» Махачкала, а вас нет в его тренерском штабе. Почему?
— Мы разговаривали с Бердыевым на эту тему. На данный момент хочется самому поработать. Можно сказать, что я возобновляю свою самостоятельную тренерскую карьеру и жду предложений.
— А были предложения уже по самостоятельной работе?
— Разговоры были, обсуждали с несколькими командами возможность поработать, но не сложилось. Был реальный вариант с клубом премьер-лиги из Казахстана.
— То есть готовы работать не только в России?
— Конечно. Работал в штабе Бердыева в Казахстане и в Иране. Знаю английский язык, поэтому для меня место работы значит гораздо меньше, чем условия в клубе и его амбиции, — сказал Кириченко «СЭ».
Бердыев возглавил махачкалинское «Динамо» 9 июля. Кириченко работал вместе с Бердыевым в «Ростове», «Сочи», «Кайрате» и «Тракторе».
«Динамо» занимает девятое место в первой лиге после трех туров.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Акрон
|3
|3
|0
|0
|11-2
|9
|
2
|Торпедо
|3
|2
|1
|0
|5-2
|7
|
3
|Алания
|3
|2
|1
|0
|4-1
|7
|
4
|СКА-Хаб.
|3
|2
|0
|1
|4-1
|6
|
5
|Тюмень
|3
|2
|0
|1
|4-3
|6
|
6
|Сокол
|3
|2
|0
|1
|4-6
|6
|
7
|Родина
|3
|1
|2
|0
|5-1
|5
|
8
|Ленинградец
|3
|1
|2
|0
|2-1
|5
|
9
|Динамо Мх
|3
|1
|1
|1
|2-2
|4
|
10
|Енисей
|3
|1
|0
|2
|2-3
|3
|
11
|Нефтехимик
|3
|1
|0
|2
|2-3
|3
|
12
|Шинник
|3
|1
|0
|2
|4-6
|3
|
13
|Химки
|3
|1
|0
|2
|3-5
|3
|
14
|КАМАЗ
|3
|1
|0
|2
|2-4
|3
|
15
|Черноморец
|3
|0
|3
|0
|2-2
|3
|
16
|Арсенал
|3
|0
|2
|1
|1-5
|2
|
17
|Волгарь
|3
|0
|0
|3
|3-8
|0
|
18
|Кубань
|3
|0
|0
|3
|1-6
|0
|5.08
|16:00
|
Шинник – Химки
|- : -
|5.08
|17:00
|
Тюмень – Ленинградец
|- : -
|5.08
|18:00
|
Торпедо – Сокол
|- : -
|6.08
|16:00
|
Акрон – Алания
|- : -
|6.08
|18:00
|
Нефтехимик – Черноморец
|- : -
|6.08
|18:00
|
Родина – СКА-Хаб.
|- : -
|6.08
|18:30
|
Кубань – Волгарь
|- : -
|6.08
|19:00
|
Динамо Мх – КАМАЗ
|- : -
|7.08
|19:00
|
Арсенал – Енисей
|- : -
|Г
|
|
Антон Килин
Акрон
|3
|
|
Абу-Саид Эльдарушев
Акрон
|3
|
|
Владлен Бабаев
Сокол
|2
|П
|
|
Владислав Галкин
Акрон
|2
|
|
Илья Петров
СКА-Хабаровск
|2
|
|
Вадим Конюхов
Акрон
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Кирилл Морозов
Нефтехимик
|2
|1
|0
|
|
Николай Гиоргобиани
Алания
|2
|0
|0
|
|
Залимхан Юсупов
Динамо
|3
|0
|3