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КДК наказал «Торпедо» одним матчей без зрителей условно и установил испытательный срок

13:58
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Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) огласил наказания по итогам матча 42-го тура Олимп-ФНЛ «Торпедо» — «Шинник» (0:1).

Московский клуб оштрафован на 10 тысяч рублей за скандирование зрителями ненормативной лексики и оскорбительных выражений. Также «Торпедо» получило наказание в виде 1 матча без зрителей условно с испытательным сроком до конца сезона-2021/22. Кроме того, и «Торпедо», и «Шинник» оштрафовали на 20 тысяч рублей за массовое нарушение зрителями санитарного регламента ФНЛ.

Отметим, что «Торпедо» играет домашние матчи на стадионе в Спортивном городке спорткомплекса «Лужники». Арена автозаводцев, стадион имени Эдуарда Стрельцова, находится на реконструкции.

Дополнительная информация:

https://rfs.ru/news/213693

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