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«Крылья Советов» в ближайшее время намерены полностью сменить руководство клуба

11:44

Как стало известно «СЭ», председатель совета директоров «Крыльев Советов» Сергей Аракелов, а также генеральный директор Евгений Калакуцкий и заместитель гендиректора по спортивной работе Дмитрий Галямин могут покинуть клуб в самое ближайшее время.

«Крылья Советов» выиграли первенство Олимп-ФНЛ-2020/21 и получили путевку в премьер-лигу. Кроме того, самарская команда вышла в финал Кубка, в котором проиграла «Локомотиву» (1:3).

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