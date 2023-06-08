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Сегодня, 20:47

Каряка заявил, что у «Родины» есть все основания думать и говорить о выходе в РПЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший тренер «Родины» Андрей Каряка порассуждал о перспективах клуба и оценил шансы московской команды выйти в РПЛ в этом году.

«Знаю, что у «Родины» стояли определенные задачи на этот сезон, но я не слышал, что они хотят выйти в РПЛ. «Родные» хотели обкатать команду, подготовить ее к следующему году. Но они выстрелили в этом году, попали в стыки, молодцы. У нас с «Торпедо» не было планов тоже сразу выйти в РПЛ. Автозаводцы хотели выход в элитный дивизион приурочить к постройке стадиона. Но в итоге заняли первое место в Первой лиге, не отказываться же было от РПЛ? Конечно, в этом сезоне у команды не все получилось, но это уже второй вопрос. Счет 3:0 хороший задел для «Пари НН». Тем более Юран там наладил игру в обороне. Может быть, команда не так ярко впереди играет. Но они сыграли в ничью со «Спартаком», победили «Сочи». Эта команда мало пропускает. Конечно, может всякое случиться, но «Родине» забить три гола в ворота «Пари НН» в гостях будет очень тяжело. Всем клубам Первой лиги в этом году будет тяжело пробиться в РПЛ. У «Родины» есть все основания думать и говорить о выходе в РПЛ. Это все не просто разговоры, клуб может выйти в элитный дивизион и на равных бороться со всеми командами. У них для этого есть предпосылки», — приводит слова Каряки Metaratings.ru.

7 июня «Пари НН» обыграл «Родину» в гостях в первом переходном матче за право играть в РПЛ в сезоне-2022/23. Ответная встреча состоится 10 июня в «Нижнем Новгороде» и начнется в 14:30 по московскому времени.

Источник: https://metaratings.ru/news/karyaka-u-rodiny-est-vse-osnovaniya-dumat-i-govorit-o-vykhode-v-rpl-257267/
Андрей Каряка
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Рубин 34 19 12 3 53-27 69
2
 Балтика 34 18 13 3 56-30 67
3
 Алания 34 17 11 6 56-35 62
4
 Енисей 34 13 15 6 43-35 54
5
 Родина 34 13 11 10 42-38 50
6
 Нефтехимик 34 12 11 11 34-33 47
7
 Шинник 34 13 7 14 36-41 46
8
 Динамо Мх 34 12 10 12 25-29 46
9
 Акрон 34 10 16 8 38-36 46
10
 СКА-Хаб. 34 11 11 12 50-39 44
11
 КАМАЗ 34 11 11 12 35-36 44
12
 Волгарь 34 11 11 12 37-41 44
13
 Арсенал 34 11 8 15 37-46 41
14
 Кубань 34 9 10 15 36-41 37
15
 Велес 34 9 6 19 35-55 33
16
 Уфа 34 8 8 18 35-46 32
17
 Краснодар-2 34 8 7 19 32-54 31
18
 Волга 34 6 12 16 23-41 30
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3.06 09:00
СКА-Хаб. – Арсенал
 6 : 0
3.06 14:00
Балтика – Велес
 2 : 1
3.06 14:00
Динамо Мх – Алания
 1 : 2
3.06 14:00
Краснодар-2 – Шинник
 4 : 0
3.06 14:00
Уфа – Кубань
 1 : 2
3.06 14:00
Енисей – Волга
 0 : 0
3.06 14:00
Родина – Рубин
 0 : 0
3.06 17:00
Акрон – Волгарь
 4 : 0
3.06 17:00
КАМАЗ – Нефтехимик
 0 : 2
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 14
Гедеон Гузина

Гедеон Гузина

Балтика

 14
Николай Гиоргобиани

Николай Гиоргобиани

Алания

 12
П
Артур Галоян

Артур Галоян

Алания

 12
Александр Гаглоев

Александр Гаглоев

КАМАЗ

 11
Артем Кулишев

Артем Кулишев

Шинник

 9
И К Ж
Андрей Савинов

Андрей Савинов

Шинник

 31 1 4
Марат Бокоев

Марат Бокоев

Велес

 27 1 1
Константин Савичев

Константин Савичев

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 30 1 12
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