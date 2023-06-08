Маслов отреагировал на информацию о своем участии в конкурсе на пост гендиректора «Шинника»

Бывший президент «Торпедо» Денис Маслов отреагировал на информацию о том, что он претендует на пост генерального директора «Шинника».

— Написали, что вы можете возобновить работу в одном из клубов первой лиги. Это действительно так?

— Я вам не скажу.

Ранее Маслов работал в «Нижнем Новгороде», «Амкаре», «Крыльях Советов» и «Торпедо».

«Шинник» завершил сезон на седьмом месте в первой лиге, набрав 46 очков за 34 матча.