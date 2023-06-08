Маслов отреагировал на информацию о своем участии в конкурсе на пост гендиректора «Шинника»
Бывший президент «Торпедо» Денис Маслов отреагировал на информацию о том, что он претендует на пост генерального директора «Шинника».
— Написали, что вы можете возобновить работу в одном из клубов первой лиги. Это действительно так?
— Я вам не скажу.
Ранее Маслов работал в «Нижнем Новгороде», «Амкаре», «Крыльях Советов» и «Торпедо».
«Шинник» завершил сезон на седьмом месте в первой лиге, набрав 46 очков за 34 матча.
Источник: Евро-Футбол
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|67
|
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11
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|44
|
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|34
|11
|11
|12
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|44
|
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|11
|8
|15
|37-46
|41
|
14
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|34
|9
|10
|15
|36-41
|37
|
15
|Велес
|34
|9
|6
|19
|35-55
|33
|
16
|Уфа
|34
|8
|8
|18
|35-46
|32
|
17
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|34
|8
|7
|19
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|3.06
|09:00
|
СКА-Хаб. – Арсенал
|6 : 0
|3.06
|14:00
|
Балтика – Велес
|2 : 1
|3.06
|14:00
|
Динамо Мх – Алания
|1 : 2
|3.06
|14:00
|
Краснодар-2 – Шинник
|4 : 0
|3.06
|14:00
|
Уфа – Кубань
|1 : 2
|3.06
|14:00
|
Енисей – Волга
|0 : 0
|3.06
|14:00
|
Родина – Рубин
|0 : 0
|3.06
|17:00
|
Акрон – Волгарь
|4 : 0
|3.06
|17:00
|
КАМАЗ – Нефтехимик
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|Г
|
|
Иван Тимошенко
Родина
|14
|
|
Гедеон Гузина
Балтика
|14
|
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Николай Гиоргобиани
Алания
|12
|П
|
|
Артур Галоян
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|12
|
|
Александр Гаглоев
КАМАЗ
|11
|
|
Артем Кулишев
Шинник
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Андрей Савинов
Шинник
|31
|1
|4
|
|
Марат Бокоев
Велес
|27
|1
|1
|
|
Константин Савичев
Акрон
|30
|1
|12
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