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Сегодня, 18:55

Генеральный директор «Ленинградца» рассказал, как менялся бюджет клуба за пять лет

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Генеральный директор «Ленинградца» Игорь Левит рассказал, каким будет бюджет клуба в Первой лиге.

«Мы создали клуб пять лет назад за несколько дней до того, как закрывалось окно заявок для участия в чемпионате России второго дивизиона. За пять лет прошли путь до Первой лиги. Это, конечно, большой успех. В клубе за этот срок изменилось буквально все: появилась детско-юношеская школа «Ленинградец», которая уже успешно выступает, серьезный тренерский штаб, медицинский блок. Сейчас клуб соответствует требованиям более высокой лиги, куда мы вышли. Какие задачи стоят перед командой на следующий сезон? Мы реалисты, понимаем, что пришли в серьезную лигу, и главная задача сейчас — закрепиться в ней. Как менялся бюджет клуба за пять лет? Бюджет клуба вырос за пять лет с 70-80 миллионов рублей в первый сезон до порядка 150 миллионов в текущем. В следующем сезоне планируется бюджет в 200-250 миллионов. Это один из небольших бюджетов для Первой лиги, но он, на наш взгляд, вполне достаточен для того, чтобы успешно в ней выступать», — приводит слова Левита «РБ Спорт».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/general-ny-j-direktor-leningradtsa-rasskazal-kak-menyalsya-byudzhet-kluba-za-pyat-let/
Футбол
Первая лига
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Сайманов считает, что «Рубин» вернулся бы в РПЛ и под руководством Слуцкого
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Рубин 34 19 12 3 53-27 69
2
 Балтика 34 18 13 3 56-30 67
3
 Алания 34 17 11 6 56-35 62
4
 Енисей 34 13 15 6 43-35 54
5
 Родина 34 13 11 10 42-38 50
6
 Нефтехимик 34 12 11 11 34-33 47
7
 Шинник 34 13 7 14 36-41 46
8
 Динамо Мх 34 12 10 12 25-29 46
9
 Акрон 34 10 16 8 38-36 46
10
 СКА-Хаб. 34 11 11 12 50-39 44
11
 КАМАЗ 34 11 11 12 35-36 44
12
 Волгарь 34 11 11 12 37-41 44
13
 Арсенал 34 11 8 15 37-46 41
14
 Кубань 34 9 10 15 36-41 37
15
 Велес 34 9 6 19 35-55 33
16
 Уфа 34 8 8 18 35-46 32
17
 Краснодар-2 34 8 7 19 32-54 31
18
 Волга 34 6 12 16 23-41 30
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3.06 09:00
СКА-Хаб. – Арсенал
 6 : 0
3.06 14:00
Балтика – Велес
 2 : 1
3.06 14:00
Динамо Мх – Алания
 1 : 2
3.06 14:00
Краснодар-2 – Шинник
 4 : 0
3.06 14:00
Уфа – Кубань
 1 : 2
3.06 14:00
Енисей – Волга
 0 : 0
3.06 14:00
Родина – Рубин
 0 : 0
3.06 17:00
Акрон – Волгарь
 4 : 0
3.06 17:00
КАМАЗ – Нефтехимик
 0 : 2
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Г
Иван Тимошенко

Иван Тимошенко

Родина

 14
Гедеон Гузина

Гедеон Гузина

Балтика

 14
Николай Гиоргобиани

Николай Гиоргобиани

Алания

 12
П
Артур Галоян

Артур Галоян

Алания

 12
Александр Гаглоев

Александр Гаглоев

КАМАЗ

 11
Артем Кулишев

Артем Кулишев

Шинник

 9
И К Ж
Андрей Савинов

Андрей Савинов

Шинник

 31 1 4
Марат Бокоев

Марат Бокоев

Велес

 27 1 1
Константин Савичев

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Акрон

 30 1 12
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