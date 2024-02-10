Гендиректор «Шинника» подтвердил, что Гогуа находится на просмотре

Генеральный директор «Шинника» Галимджан Хайрулин подтвердил информацию, что защитник Седрик Гогуа присоединился к команде на сборах в Турции.

«Гогуа должен был вчера присоединиться к сборам «Шинника» в Турции. Мы вели переговоры, чтобы посмотреть в какой форме он находится. Нам нужен центральный защитник для конкуренции. Мы рассматривали несколько кандидатур на эту позицию, как российских, так и иностранных. Гогуа играл в ЦСКА, до этого выступал у Игоря Черевченко, о нем хорошие отзывы как о футболисте. Сейчас решили посмотреть на его состояние. Советовались ли с Черевченко? Да, и не только с ним. С главным тренером собирали информацию из клубов, где он играл», — приводит слова Хайрулина Metaratings.ru.

В данный момент Гогуа является свободным агентом, после того как его контракт с «Истиклолом» истек в конце прошлого года. Ранее футболист уже выступал в России, защищая цвета «СКА Хабаровск», «Тамбова», ЦСКА и «Ротора».