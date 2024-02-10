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Сегодня, 12:42

Гендиректор «Шинника» подтвердил, что Гогуа находится на просмотре

Ана Горшкова
Корреспондент
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Генеральный директор «Шинника» Галимджан Хайрулин подтвердил информацию, что защитник Седрик Гогуа присоединился к команде на сборах в Турции.

«Гогуа должен был вчера присоединиться к сборам «Шинника» в Турции. Мы вели переговоры, чтобы посмотреть в какой форме он находится. Нам нужен центральный защитник для конкуренции. Мы рассматривали несколько кандидатур на эту позицию, как российских, так и иностранных. Гогуа играл в ЦСКА, до этого выступал у Игоря Черевченко, о нем хорошие отзывы как о футболисте. Сейчас решили посмотреть на его состояние. Советовались ли с Черевченко? Да, и не только с ним. С главным тренером собирали информацию из клубов, где он играл», — приводит слова Хайрулина Metaratings.ru.

В данный момент Гогуа является свободным агентом, после того как его контракт с «Истиклолом» истек в конце прошлого года. Ранее футболист уже выступал в России, защищая цвета «СКА Хабаровск», «Тамбова», ЦСКА и «Ротора».

Источник: Metaratings.ru
Седрик Гогуа
ФК Шинник
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо Мх 20 11 4 5 21-10 37
2
 Химки 20 10 6 4 30-20 36
3
 Акрон 20 10 5 5 27-15 35
4
 Тюмень 20 10 5 5 28-17 35
5
 Арсенал 20 9 8 3 26-15 35
6
 Алания 20 8 8 4 24-22 32
7
 Родина 20 7 7 6 30-20 28
8
 Торпедо 20 7 6 7 19-20 27
9
 КАМАЗ 20 6 7 7 19-20 25
10
 Енисей 20 7 3 10 30-29 24
11
 СКА-Хаб. 20 6 6 8 19-22 24
12
 Нефтехимик 20 6 6 8 15-20 24
13
 Шинник 20 6 6 8 25-33 24
14
 Ленинградец 20 6 5 9 16-22 23
15
 Кубань 20 5 5 10 17-26 20
16
 Сокол 20 5 5 10 18-35 20
17
 Волгарь 20 4 7 9 17-26 19
18
 Черноморец 20 3 9 8 17-26 18
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3.03 00:00
Химки – Тюмень
 - : -
3.03 00:00
Енисей – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Нефтехимик – Алания
 - : -
3.03 00:00
Акрон – Родина
 - : -
3.03 00:00
Волгарь – СКА-Хаб.
 - : -
3.03 00:00
Арсенал – Черноморец
 - : -
3.03 00:00
Кубань – Шинник
 - : -
3.03 00:00
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Ислам Машуков

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