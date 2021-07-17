КАМАЗ обыграл «Текстильщик» в домашнем матче ФНЛ
КАМАЗ обыграл «Текстильщик» в матче 2-го тура чемпионата Олимп — ФНЛ. Встреча закончилась со счетом 1:0. Единственный гол забил Александр Гаглоев.
ФНЛ
2-й тур
КАМАЗ (Набережные Челны) — «Текстильщик» (Иваново) — 1:0 (1:0)
Гол: Гаглоев, 31.
КАМАЗ (Набережные Челны): Баклов, Тесленко, Куликов, Магомадов, Абазов, Бевеев (Аюкин, 85), Замалиев, Калугин, Воронин (Кириллов, 74), Гаглоев (Казимир, 89), Османов (Евсеев, 85).
«Текстильщик» (Иваново): Смирнов, Губочкин, Макушкин (Косицин, 54), Хрипков, Обивалин, Мнацаканян (Рудаков, 60), Мосейчук (Пруцев, 46), Машуков, Стеклов, Гогричиани (Бачинский, 60), Сергеев.
Предупреждения: Бевеев, 17. Абазов, 49. Машуков, 63. Калугин, 84. Баклов, 90+5.
Судья: Галимов (Улан-Удэ).
17 июля. Набережные Челны. Стадион «КАМАЗ».
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю