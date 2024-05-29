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Сегодня, 17:25

«Локомотив» хотел приобрести вратаря «Родины» Корякина

Константин Белов
Корреспондент
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Как стало известно «СЭ», «Локомотив» этой весной был заинтересован в приобретении вратаря «Родины» Александра Корякина.

Корякин находится в «Родине» на правах аренды. Права на игрока принадлежат «Балтике». По нашей информации, московский клуб из Первой лиги хочет активировать опцию выкупа 22-летнего вратаря и сохранить его в команде на следующий сезон.

Корякин в этом сезоне провел в Первой лиге 13 матчей, пропустив 11 мячей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 100 тысяч евро.

Корякин является воспитанником академии «Локомотива».

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 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
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 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
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 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
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 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
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 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
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25.05 16:30
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