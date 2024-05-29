«Тюмени» Маркелов: «Шитов мог бы составить связку с братом в «Крыльях»

Полузащитник «Тюмени» Иван Маркелов оценил перспективы одноклубника Виталия Шитова.

«Если выделять, то того же Шитова, который пришел из «Спартака». В «Спартаке» тяжеловато будет заиграть, конечно, но в тех же «Крыльях» мог бы составить связку с братом», — приводит слова Маркелова Metaratings.ru.

В сезоне-2023/24 21-летний форвард провел 32 матча в ФНЛ, в которых забил 5 голов и сделал 3 результативные передачи.