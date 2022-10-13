Гаджиев не знает, пришли ли повестки кому-то из игроков махачкалинского «Динамо»
Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев рассказал, приходили ли футболистам его клуба повестки из военкомата.
«Не могу сказать, приходили ли нашим футболистам повестки. Сейчас я оперирую ногу и нахожусь в Москве с конца того месяца. Связь есть, но она не такая оперативная. Такой информации у меня сейчас нет», — приводит слова Гаджиева Legalbet.
21 сентября в России была объявлена частичная мобилизация.
Махачкалинское «Динамо» после 13 туров первой лиги занимает девятое место в турнирной таблице, набрав 18 очков.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Алания
|13
|8
|4
|1
|23-11
|28
|
2
|Балтика
|13
|7
|5
|1
|23-14
|26
|
3
|КАМАЗ
|13
|6
|5
|2
|19-11
|23
|
4
|Енисей
|13
|6
|5
|2
|20-15
|23
|
5
|Арсенал
|13
|6
|4
|3
|20-14
|22
|
6
|Рубин
|13
|6
|4
|3
|22-16
|22
|
7
|Волгарь
|13
|5
|5
|3
|12-9
|20
|
8
|Шинник
|13
|5
|3
|5
|16-15
|18
|
9
|Динамо Мх
|13
|4
|6
|3
|10-10
|18
|
10
|СКА-Хаб.
|13
|4
|5
|4
|17-14
|17
|
11
|Нефтехимик
|13
|4
|4
|5
|11-10
|16
|
12
|Уфа
|13
|4
|4
|5
|10-16
|16
|
13
|Кубань
|13
|4
|3
|6
|14-14
|15
|
14
|Краснодар-2
|13
|3
|3
|7
|9-17
|12
|
15
|Акрон
|13
|2
|6
|5
|10-19
|12
|
16
|Велес
|13
|3
|1
|9
|11-20
|10
|
17
|Родина
|13
|1
|5
|7
|10-19
|8
|
18
|Волга
|13
|1
|4
|8
|7-20
|7
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
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16 тур
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18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|14.10
|17:00
|
КАМАЗ – Енисей
|- : -
|16.10
|12:00
|
Уфа – Родина
|- : -
|16.10
|14:00
|
Велес – Арсенал
|- : -
|16.10
|15:00
|
Волга – Акрон
|- : -
|16.10
|16:00
|
Рубин – Краснодар-2
|- : -
|16.10
|17:00
|
Нефтехимик – Динамо Мх
|- : -
|16.10
|17:00
|
Волгарь – Шинник
|- : -
|16.10
|18:00
|
Алания – СКА-Хаб.
|- : -
|16.10
|18:00
|
Кубань – Балтика
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Евгений Луценко
Арсенал Т
|7
|
|
Артур Галоян
Алания
|6
|
|
Гедеон Гузина
Балтика
|6
|П
|
|
Александр Гаглоев
КАМАЗ
|6
|
|
Александр Ломакин
Енисей
|4
|
|
Кирилл Панченко
Арсенал Т
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Артур Гилязетдинов
Волгарь
|10
|1
|4
|
|
Сергей Дмитриев
Родина
|12
|1
|3
|
|
Кэтэлин Карп
Уфа
|12
|1
|3
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