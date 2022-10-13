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13 октября, 18:00

Гаджиев не знает, пришли ли повестки кому-то из игроков махачкалинского «Динамо»

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Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев рассказал, приходили ли футболистам его клуба повестки из военкомата.

«Не могу сказать, приходили ли нашим футболистам повестки. Сейчас я оперирую ногу и нахожусь в Москве с конца того месяца. Связь есть, но она не такая оперативная. Такой информации у меня сейчас нет», — приводит слова Гаджиева Legalbet.

21 сентября в России была объявлена частичная мобилизация.

Махачкалинское «Динамо» после 13 туров первой лиги занимает девятое место в турнирной таблице, набрав 18 очков.

Источник: https://legalbet.ru/news/gadzhiev-rasskazal-prishli-li-povestki-futbolistam/
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 Алания 13 8 4 1 23-11 28
2
 Балтика 13 7 5 1 23-14 26
3
 КАМАЗ 13 6 5 2 19-11 23
4
 Енисей 13 6 5 2 20-15 23
5
 Арсенал 13 6 4 3 20-14 22
6
 Рубин 13 6 4 3 22-16 22
7
 Волгарь 13 5 5 3 12-9 20
8
 Шинник 13 5 3 5 16-15 18
9
 Динамо Мх 13 4 6 3 10-10 18
10
 СКА-Хаб. 13 4 5 4 17-14 17
11
 Нефтехимик 13 4 4 5 11-10 16
12
 Уфа 13 4 4 5 10-16 16
13
 Кубань 13 4 3 6 14-14 15
14
 Краснодар-2 13 3 3 7 9-17 12
15
 Акрон 13 2 6 5 10-19 12
16
 Велес 13 3 1 9 11-20 10
17
 Родина 13 1 5 7 10-19 8
18
 Волга 13 1 4 8 7-20 7
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14.10 17:00
КАМАЗ – Енисей
 - : -
16.10 12:00
Уфа – Родина
 - : -
16.10 14:00
Велес – Арсенал
 - : -
16.10 15:00
Волга – Акрон
 - : -
16.10 16:00
Рубин – Краснодар-2
 - : -
16.10 17:00
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16.10 17:00
Волгарь – Шинник
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16.10 18:00
Алания – СКА-Хаб.
 - : -
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Кубань – Балтика
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Г
Евгений Луценко

Евгений Луценко

Арсенал Т

 7
Артур Галоян

Артур Галоян

Алания

 6
Гедеон Гузина

Гедеон Гузина

Балтика

 6
П
Александр Гаглоев

Александр Гаглоев

КАМАЗ

 6
Александр Ломакин

Александр Ломакин

Енисей

 4
Кирилл Панченко

Кирилл Панченко

Арсенал Т

 4
И К Ж
Артур Гилязетдинов

Артур Гилязетдинов

Волгарь

 10 1 4
Сергей Дмитриев

Сергей Дмитриев

Родина

 12 1 3
Кэтэлин Карп

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Уфа

 12 1 3
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