«КАМАЗ» сыграл вничью с «Балтикой»
«КАМАЗ» сыграл вничью с «Балтикой» в рамках 8-го тура первой лиги. Встреча закончилась со счетом 0:0.
Еще в одном матче тура «Велес» в гостях переиграл ульяновскую «Волгу» — 2:0.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|КАМАЗ
|8
|5
|3
|0
|13-4
|18
|
2
|Алания
|8
|4
|3
|1
|13-8
|15
|
3
|Балтика
|8
|4
|3
|1
|13-8
|15
|
4
|Нефтехимик
|8
|4
|2
|2
|8-4
|14
|
5
|Рубин
|8
|3
|4
|1
|14-9
|13
|
6
|Арсенал
|8
|3
|4
|1
|13-8
|13
|
7
|Динамо Мх
|8
|3
|4
|1
|7-5
|13
|
8
|Енисей
|8
|3
|4
|1
|12-11
|13
|
9
|Волгарь
|8
|3
|3
|2
|6-5
|12
|
10
|Краснодар-2
|8
|3
|1
|4
|7-9
|10
|
11
|Велес
|8
|3
|0
|5
|8-11
|9
|
12
|СКА-Хаб.
|8
|2
|3
|3
|12-11
|9
|
13
|Шинник
|8
|2
|2
|4
|10-11
|8
|
14
|Кубань
|8
|2
|2
|4
|8-10
|8
|
15
|Уфа
|8
|2
|2
|4
|5-11
|8
|
16
|Родина
|8
|1
|3
|4
|7-11
|6
|
17
|Акрон
|8
|1
|2
|5
|6-16
|5
|
18
|Волга
|8
|1
|1
|6
|6-16
|4
Результаты / календарь
1 тур
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15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|11.09
|00:00
|
Акрон – Родина
|- : -
|11.09
|00:00
|
Алания – КАМАЗ
|- : -
|11.09
|00:00
|
Арсенал – Нефтехимик
|- : -
|11.09
|00:00
|
Балтика – Динамо Мх
|- : -
|11.09
|00:00
|
Краснодар-2 – Енисей
|- : -
|11.09
|00:00
|
Велес – Рубин
|- : -
|11.09
|00:00
|
Шинник – Кубань
|- : -
|11.09
|00:00
|
СКА-Хаб. – Уфа
|- : -
|11.09
|00:00
|
Волгарь – Волга
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Джоэль Фамейе
Рубин
|5
|
|
Владислав Лазарев
Балтика
|4
|
|
Илья Грузнов
Шинник
|4
|П
|
|
Александр Гаглоев
КАМАЗ
|5
|
|
Кирилл Панченко
Арсенал Т
|3
|
|
Гедеон Гузина
Балтика
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Данил Полубояринов
Акрон
|7
|1
|2
|
|
Кирилл Панченко
Арсенал Т
|7
|1
|1
|
|
Александр Клещенко
Родина
|1
|1
|0
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