«КАМАЗ» сыграл вничью с «Балтикой»

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«КАМАЗ» сыграл вничью с «Балтикой» в рамках 8-го тура первой лиги. Встреча закончилась со счетом 0:0.

Еще в одном матче тура «Велес» в гостях переиграл ульяновскую «Волгу» — 2:0.