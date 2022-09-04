Игрок «Родины» забил гол ударом через себя в матче против «Краснодара-2»

«Краснодар-2» в гостях обыграл «Родину» в матче 8-го тура первой лиги со счетом 2:1.

В составе команды хозяев единственный гол в игре забил нападающий Игорь Андреев на 87-й минуте встречи. Причем он отличился ударом через себя.

«Краснодар-2» поднялся на 10-е место в турнирной таблице первой лиги, набрав 10 очков. У «Родины» после восьми туров 6 очков, московский клуб идет на 16-й строчке.