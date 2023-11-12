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Сегодня, 16:15

«КАМАЗ» — «Алания»: смотреть трансляцию матча ФНЛ (Мелбет-Первой лиги) в прямом эфире

Видеотрансляция матча ФНЛ «КАМАЗ» — «Алания» началась на сайте matchtv.ru в 16.50 мск
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Футболист Алексей Татаев.
Алексей Татаев.
Фото ФК «Алания»

«КАМАЗ» на своем поле в городе Набережные Челны сыграет против владикавказской «Алании» в матче 18-го тура Мелбет-Первой лиги. Встреча пройдет на стадионе «КАМАЗ». Начало — в 17.00 по московскому времени.

«СЭ» на своем сайте проведет онлайн-трансляцию противостояния «КАМАЗ» — «Алания» с ключевыми событиями игры в матч-центре.

Видеотрансляция «КАМАЗ» — «Алания» пройдет в прямом эфире в сервисе «Кинопоиск» по подписке. Игру также покажут бесплатно во «ВКонтакте» в официальной группе Мелбет-Первой лиги и на сайте matchtv.ru. Начало — в 16.50 мск.

«КАМАЗ» после 17 туров набрал 23 очка, занимая восьмое место в турнирной таблице первой лиги. «Алания» располагается на пятой строчке с 30 баллами.

Мелбет-Первая лига: календарь матчей, результаты игр и турнирные таблицы в актуальном виде доступны в разделах лиг на нашем сайте.

Футбол
Первая лига
ФК Алания (Владикавказ)
ФК КАМАЗ
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«Нефтехимик» — «Торпедо»: смотреть трансляцию матча ФНЛ (Мелбет-Первой лиги) в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Акрон 17 10 3 4 24-11 33
2
 Тюмень 17 9 5 3 24-13 32
3
 Динамо Мх 17 9 4 4 16-7 31
4
 Химки 17 9 4 4 24-17 31
5
 Алания 17 8 6 3 21-16 30
6
 Арсенал 17 6 8 3 19-15 26
7
 Енисей 18 7 3 8 29-25 24
8
 КАМАЗ 17 6 5 6 16-15 23
9
 СКА-Хаб. 17 6 4 7 18-19 22
10
 Торпедо 17 6 4 7 16-19 22
11
 Шинник 18 6 4 8 23-31 22
12
 Родина 17 5 6 6 23-18 21
13
 Нефтехимик 17 5 4 8 14-20 19
14
 Сокол 17 5 4 8 17-29 19
15
 Черноморец 17 3 9 5 17-20 18
16
 Ленинградец 18 4 5 9 14-22 17
17
 Кубань 17 4 4 9 13-21 16
18
 Волгарь 18 3 6 9 16-26 15
Результаты / календарь
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18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
11.11 16:00
Волгарь – Ленинградец
 1 : 2
12.11 10:00
Енисей – Шинник
 4 : 1
12.11 16:00
Динамо Мх – СКА-Хаб.
 - : -
12.11 16:00
Тюмень – Кубань
 - : -
12.11 17:00
Нефтехимик – Торпедо
 - : -
12.11 17:00
КАМАЗ – Алания
 - : -
12.11 18:00
Химки – Акрон
 - : -
12.11 19:00
Родина – Черноморец
 - : -
13.11 18:30
Сокол – Арсенал
 - : -
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ЖК
Г
Джонатан Окоронкво

Джонатан Окоронкво

Арсенал Т

 10
Иван Тимошенко

Иван Тимошенко

Родина

 9
Ислам Машуков

Ислам Машуков

Алания

 8
П
Эгаш Касинтура

Эгаш Касинтура

Динамо

 5
Артем Малахов

Артем Малахов

Шинник

 4
Илья Петров

Илья Петров

СКА-Хабаровск

 4
И К Ж
Алексей Гречкин

Алексей Гречкин

Черноморец Н

 14 1 2
Евгений Ставер

Евгений Ставер

Енисей

 14 1 2
Евгений Осипов

Евгений Осипов

Кубань

 11 1 1
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