Видеотрансляция матча ФНЛ «Нефтехимик» — «Торпедо» начнется в 16.50 мск во Вконтакте

«Нефтехимик» в домашнем матче 18-го тура Мелбет-Первой лиги в Нижнекамске сыграет против московского «Торпедо». Встреча пройдет на стадионе «Нефтехимик». Начало — в 17.00 по московскому времени.

Видеотрансляция противостояния «Нефтехимик» — «Торпедо» в социальной сети «ВКонтакте» в официальном паблике Мелбет-Первой лиги и на сайте matchtv.ru. В прямом эфире игру также покажут в онлайн-сервисе «Кинопоиск» по подписке.

Следить за ключевыми событиями встречи «Нефтехимик» — «Торпедо» можно будет с помощью матч-центра на сайте «СЭ».

«Нефтехимик» с 19 очками занимает 13-е место в турнирной таблице ФНЛ. Торпедовцы располагаются на 10-й строчке с 22 баллами.

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