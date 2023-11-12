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Сегодня, 16:00

«Нефтехимик» — «Торпедо»: смотреть трансляцию матча ФНЛ (Мелбет-Первой лиги) в прямом эфире

Видеотрансляция матча ФНЛ «Нефтехимик» — «Торпедо» начнется в 16.50 мск во Вконтакте
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Футбольный вратарь Егор Бабурин.
Егор Бабурин.
Фото ФК «Торпедо»

«Нефтехимик» в домашнем матче 18-го тура Мелбет-Первой лиги в Нижнекамске сыграет против московского «Торпедо». Встреча пройдет на стадионе «Нефтехимик». Начало — в 17.00 по московскому времени.

Видеотрансляция противостояния «Нефтехимик» — «Торпедо» в социальной сети «ВКонтакте» в официальном паблике Мелбет-Первой лиги и на сайте matchtv.ru. В прямом эфире игру также покажут в онлайн-сервисе «Кинопоиск» по подписке.

Следить за ключевыми событиями встречи «Нефтехимик» — «Торпедо» можно будет с помощью матч-центра на сайте «СЭ».

«Нефтехимик» с 19 очками занимает 13-е место в турнирной таблице ФНЛ. Торпедовцы располагаются на 10-й строчке с 22 баллами.

Мелбет-Первая лига: календарь матчей, результаты игр и турнирные таблицы в актуальном виде доступны в разделах лиг на нашем сайте.

Футбол
Первая лига
ФК Нефтехимик
ФК Торпедо (Москва)
0
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«Тюмень» — «Кубань»: смотреть трансляцию матча ФНЛ (Мелбет-Первой лиги) в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Акрон 17 10 3 4 24-11 33
2
 Тюмень 17 9 5 3 24-13 32
3
 Динамо Мх 17 9 4 4 16-7 31
4
 Химки 17 9 4 4 24-17 31
5
 Алания 17 8 6 3 21-16 30
6
 Арсенал 17 6 8 3 19-15 26
7
 Енисей 18 7 3 8 29-25 24
8
 КАМАЗ 17 6 5 6 16-15 23
9
 СКА-Хаб. 17 6 4 7 18-19 22
10
 Торпедо 17 6 4 7 16-19 22
11
 Шинник 18 6 4 8 23-31 22
12
 Родина 17 5 6 6 23-18 21
13
 Нефтехимик 17 5 4 8 14-20 19
14
 Сокол 17 5 4 8 17-29 19
15
 Черноморец 17 3 9 5 17-20 18
16
 Ленинградец 18 4 5 9 14-22 17
17
 Кубань 17 4 4 9 13-21 16
18
 Волгарь 18 3 6 9 16-26 15
Результаты / календарь
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22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
11.11 16:00
Волгарь – Ленинградец
 1 : 2
12.11 10:00
Енисей – Шинник
 4 : 1
12.11 16:00
Динамо Мх – СКА-Хаб.
 - : -
12.11 16:00
Тюмень – Кубань
 - : -
12.11 17:00
Нефтехимик – Торпедо
 - : -
12.11 17:00
КАМАЗ – Алания
 - : -
12.11 18:00
Химки – Акрон
 - : -
12.11 19:00
Родина – Черноморец
 - : -
13.11 18:30
Сокол – Арсенал
 - : -
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ЖК
Г
Джонатан Окоронкво

Джонатан Окоронкво

Арсенал Т

 10
Иван Тимошенко

Иван Тимошенко

Родина

 9
Ислам Машуков

Ислам Машуков

Алания

 8
П
Эгаш Касинтура

Эгаш Касинтура

Динамо

 5
Артем Малахов

Артем Малахов

Шинник

 4
Илья Петров

Илья Петров

СКА-Хабаровск

 4
И К Ж
Алексей Гречкин

Алексей Гречкин

Черноморец Н

 14 1 2
Евгений Ставер

Евгений Ставер

Енисей

 14 1 2
Евгений Осипов

Евгений Осипов

Кубань

 11 1 1
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