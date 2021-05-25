Нападающий «Крыльев Советов» Иван Сергеев признан лучшим футболистом сезона в ФНЛ

Общее собрание Футбольной национальной лиги утвердило список лауреатов чемпионата Олимп — ФНЛ сезона-2020/21, сообщает официальный сайт лиги.

Больше всех номинаций — шесть — получили победители ФНЛ «Крылья Советов».

Две из них (наряду с призом лучшему бомбардиру турнира) достались нападающему Ивану Сергееву (лучший нападающий и лучший игрок первенства) — 39 матчей, 40 голов, 6 голевых передач.

Антон Зиньковский стал лучшим полузащитником сезона (37 матчей, 10 голов, 8 голевых передач). А Игорь Осинькин — лучшим тренером сезона-2020-2021.

Лучшим вратарем признали голкипера «Алании» Ростислава Солдатенко (40 матчей, 36 пропущенных голов, 17 «сухих» матчей).

Приз лучшему защитнику отправится в Нижний Новгород Кириллу Гоцуку (40 матчей, 5 голов).

Лучший молодой футболист — полузащитник «Краснодара-2» Эдуард Сперцян (32 матча, 16 голов, 4 голевых передачи).

Лучший легионер — нападающий «Оренбурга» Джоэль Фамейе (32 матча, 12 голов, 4 голевых передачи).

Наконец, почетный титул главного открытия сезона был отдан нападающему «Волгаря» и «Оренбурга» Дмитрию Воробьеву (39 матчей, 24 гола, 4 голевых передачи).

Помимо победителей голосования тренеров и капитанов, специальные призы получат лучший бомбардир сезона Иван Сергеев из «Крыльев Советов» и его одноклубник полузащитник Дмитрий Кабутов, отдавший больше всех голевых передач — 15.