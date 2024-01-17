Источник: «Химки» сделали предложение лучшему бомбардиру чемпионата Венесуэлы Ромеро

«Химки» сделали предложение «Олвейс Реди» о переходе лучшего бомбардира прошлого чемпионата Венесуэлы Дорни Ромеро, сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, в подмосковном клубе видят Ромеро альтернативой нападающему Йорди Рейна, которого ранее «Химки» пытались подписать из «Торпедо».

В 2023 году 25-летний футболист сыграл в 46 матчах за венесуэльский клуб, в которых записал на свой счет 29 голов. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 900 тысяч евро.