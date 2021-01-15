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Исполнительный директор ФНЛ зарегистрирован для участия в выборах президента лиги

16:07
Иван Шабанов. Фото ФНЛ
Иван Шабанов. Фото ФНЛ

Исполнительный директор ФНЛ Иван Шабанов зарегистрирован в качестве кандидата на пост президента лиги, сообщает пресс-служба организации. Данное решение приняла избирательная комиссия, состоящая из представителей ФНЛ, клубов-участников лиги и РФС. Предоставленные документы признаны соответствующими регламенту.

Заключительный день регистрации кандидатов на должность президента ФНЛ — 25 января. Сами выборы пройдут 25 февраля. Ранее стало известно, что на должность собирается претендовать также экс-гендиректор «Локомотива» Илья Геркус.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/FNLeague/status/1350065456175083521

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