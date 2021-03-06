«Текстильщик» и «Томь» сыграли вничью
«Текстильщик» принимал «Томь» в матче 28-го тура чемпионата Олимп — ФНЛ. Встреча закончилась вничью со счетом 1:1.
Олимп — ФНЛ
28-й тур
«Текстильщик» (Иваново) — «Томь» (Томск) — 1:1 (1:0)
Голы: Бачинский, 17 (1:0). Косарев, 63 — с пенальти (1:1).
«Текстильщик» (Иваново): Смирнов, Обивалин, Морозов, Фомин, Губочкин, Катрич (Мосейчук, 77), Горюшкин, Сидоров (Альшанский, 81), Сысуев (Батов, 90+1), Машуков (В.Романенко, 79), Бачинский.
«Томь» (Томск): Конюхов, Денисов, Синяк (Пенчиков, 49), Зуев, Евсеев, Симонян, Кривцов, Талалай, Цикаридзе (Леонов, 49), Косарев, Файзуллин.
Предупреждения: Зуев, 51. Бачинский, 55. Морозов, 59. Талалай, 64. Симонян, 87.
Судья: Кошко (Белореченск).
6 марта. Иваново. Стадион «Текстильщик».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/russia/first/2020-2021/
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