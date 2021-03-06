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«Текстильщик» и «Томь» сыграли вничью

17:03
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«Текстильщик» принимал «Томь» в матче 28-го тура чемпионата Олимп — ФНЛ. Встреча закончилась вничью со счетом 1:1.

Олимп — ФНЛ

28-й тур

«Текстильщик» (Иваново) — «Томь» (Томск) — 1:1 (1:0)

Голы: Бачинский, 17 (1:0). Косарев, 63 — с пенальти (1:1).

«Текстильщик» (Иваново): Смирнов, Обивалин, Морозов, Фомин, Губочкин, Катрич (Мосейчук, 77), Горюшкин, Сидоров (Альшанский, 81), Сысуев (Батов, 90+1), Машуков (В.Романенко, 79), Бачинский.

«Томь» (Томск): Конюхов, Денисов, Синяк (Пенчиков, 49), Зуев, Евсеев, Симонян, Кривцов, Талалай, Цикаридзе (Леонов, 49), Косарев, Файзуллин.

Предупреждения: Зуев, 51. Бачинский, 55. Морозов, 59. Талалай, 64. Симонян, 87.

Судья: Кошко (Белореченск).

6 марта. Иваново. Стадион «Текстильщик».

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/russia/first/2020-2021/

Олимп - ФНЛ: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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