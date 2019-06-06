Игорь Колыванов – об уходе из "Торпедо": может, захотелось попробовать дать шанс молодому специалисту

Игорь Колыванов прокомментировал "СЭ" свой уход из "Торпедо". Ранее главным тренером "автозаводцев" был назначен Сергей Игнашевич.​

– Я могу сказать в адрес "Торпедо" только добрые слова, – Игорь Колыванов настроен максимально миролюбиво. – Наш тренерский штаб на сто процентов выполнил свою задачу, вывел клуб в ФНЛ. А дальше решение принимать руководителям – продлевать контракт или нет. Они сделали свой выбор, все нормально. Хотел бы пожелать Сергею Игнашевичу успехов в работе, побед. Спасибо ему, что сохранил в штабе моих помощников, настоящих профессионалов – Александра Бородкина и Валерия Шереметова. "Торпедо" стало для меня близкой командой, буду за нее болеть. Очень рад, что два года работал в столь именитом клубе.

– Но вам как-то объяснили решение?

– Этого не требовалось, мы взрослые люди. Спокойно поговорили с владельцем Романом Ивановичем, тепло попрощались. Своей работой могу только гордиться. Не я первый, не я последний ухожу. Может, захотелось попробовать что-то новенькое, дать шанс молодому специалисту. Я к этому адекватно отношусь, никаких обид быть не может.

– У "Торпедо" светлое будущее?

– Думаю, да. Не просто же так в следующем году начинают строить стадион. Значит, намерения серьезные. А сейчас, думаю, состав обновится на пятьдесят процентов под ФНЛ. Задачи сразу выйти в РПЛ, насколько понимаю, нет, планируют занять место в десятке. (Константин Алексеев)

В "Торпедо" рассказали, почему назначили Игнашевича главным тренером