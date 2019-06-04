В "Торпедо" рассказали, почему назначили Игнашевича главным тренером

Московское "Торпедо" на своем официальном сайте объявило о назначении бывшего защитника ЦСКА и сборной России Сергея Игнашевича на пост главного тренера. Президент клуба Елена Еленцева рассказала, почему было принято решение назначить именно экс-игрока армейцев.

– В первую очередь, поздравляю Сергея Николаевича с назначением, – приводит пресс-служба клуба слова Еленцевой. – Сразу хочу пояснить, что на пост главного тренера нашей команды было достаточно много претендентов, но в итоге мы остановили свой выбор на кандидатуре Сергея Игнашевича. Решение было принято по нескольким причинам: во-первых, он является воспитанником нашего клуба, его детство и юность прошли на Восточной улице и "Торпедо" занимает особое место в его жизни.

Второй момент – выдающаяся футбольная карьера, в ходе которой он зарекомендовал себя как настоящий профессионал, сумевший добиться большого количества побед. Ему посчастливилось работать со многими тренерами самого высокого уровня. Уверена, что этот факт положительно скажется на его личной карьере.

И, наконец, он – человек, обладающий огромным желанием повторить достижения, завоеванные в бытность игрока, на тренерском поприще. После общения с ним понимаешь, что для этого специалиста мелочей в футболе не бывает, и он будет стремиться выстраивать рабочий процесс на самом высоком и, что немаловажно, современном уровне. Я желаю Сергею Николаевичу успехов в работе. Надеюсь, что команду под его руководством ждет удачный сезон в ФНЛ!

Соглашение с 39-летним специалистом подписано по схеме "1+1".

Напомним, Игнашевич является воспитанником "Торпедо". Большую часть футбольной карьеры он провел в ЦСКА. В составе красно-синих игрок пять раз становился чемпионом России, а также выигрывал Кубок УЕФА.

В минувшем сезоне "Торпедо" заняло 1-е место в группе "Центр" Олимп-ПФЛ и в следующем год сыграет в первом дивизионе.

Игнашевич стал главным тренером "Торпедо"

Все о ФНЛ - здесь