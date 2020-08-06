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Игнашевич раскритиковал бывших футболистов, работающих экспертами на телевидении

12:16
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Главный тренер «Торпедо» Сергей Игнашевич поделился мнением о бывших футболистах, которые выступают в качестве экспертов на телевидении.

— Очень хорошо видно тренеров практикующих и теоретиков — тех, кто еще не тренирует, — цитирует пресс-служба «Торпедо» Игнашевича. — Присутствует расхождение во взглядах: одно дело, когда от тебя все зависит в команде, другое — если ты только помогаешь или вовсе не тренировал. Взять хотя бы бывших футболистов, которые сейчас работают на телевидении и критикуют тренеров. Честно говоря, иногда мне смешно их слушать, потому что люди находятся вне профессии и не понимают всех нюансов (улыбается). Они рассуждают, как футболисты или как болельщики, но, с точки зрения тренера, они упускают множество деталей и потому немного несправедливы.

— Их рассуждения слишком радикальны?

— Они не точны. Ведь нужно понимать, что движет тренером, что есть вещи, которые от тренера не зависят.

— Раздражает, когда работаешь главным тренером и при этом регулярно слышишь мнения, которые настолько далеки от реальности?

— Это индивидуально и зависит от человека. Одних, я вижу, это раздражает. Другие относятся к этому спокойно.

Дополнительная информация:

https://www.championat.com/football/news-4099785-ignashevich-inogda-smeshno-slushat-byvshih-futbolistov-kotorye-rabotajut-na-televidenii.html

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