Игнашевич признан лучшим тренером ФНЛ в сезоне-2022/23

Наставник «Балтики» Сергей Игнашевич признан лучшим тренером ФНЛ в сезоне-2022/23, сообщает пресс-служба лиги.

Лучшим вратарем стал Сергей Волков из «Акрона». Лучшим защитником был признан Илья Самошников («Рубин»). Лучшим полузащитником стал Александр Зотов («Рубин»). Лучший нападающий — Николай Гиоргобиани («Алания»).

«Балтика» под руководством Игнашевича завершила сезон первой лиги на втором месте с 67 очками. Команда выступит в РПЛ в сезоне-2023/24.