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Гендиректор «Ленинградца» Левит: «Мы не хотели, чтобы Дмитриев уходил, но «Урал» воспользовался опцией выкупа»

Алина Савинова
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Генеральный директор «Ленинградца» Игорь Левит прокомментировал трансфер форварда Игоря Дмитриева в «Урал».

«Мы не хотели, чтобы Игорь уходил. Он отличный парень, игрок, к тому же наш, питерский. В прошлом году пересмотрели условия его контракта. Считали, что правильно сделали, хотя в этом не было необходимости. Но в контракте футболиста была прописана сумма выкупа, «Урал» этим воспользовался, так что оставить Дмитриева в «Ленинградце» не было никакой возможности. Мы все равно за него рады, желаем ему всяческих успехов в РПЛ. Будем следить за Игорем в «Урале», — приводит «РБ Спорт» слова Левита.

Также он отметил, что трансфер 18-летнего нападающего стал самым дорогим в истории клуба.

В минувшем сезоне Дмитриев провел 26 матчей за «Ленинградец» во второй лиге, забил 6 голов и сделал 9 результативных передач.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/gendirektor-leningradtsa-my-ne-hoteli-teryat-dmitrieva-no-ural-vospol-zovalsya-optsiej-vy-kupa/
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 И В Н П +/- О
1
 Рубин 34 19 12 3 53-27 69
2
 Балтика 34 18 13 3 56-30 67
3
 Алания 34 17 11 6 56-35 62
4
 Енисей 34 13 15 6 43-35 54
5
 Родина 34 13 11 10 42-38 50
6
 Нефтехимик 34 12 11 11 34-33 47
7
 Шинник 34 13 7 14 36-41 46
8
 Динамо Мх 34 12 10 12 25-29 46
9
 Акрон 34 10 16 8 38-36 46
10
 СКА-Хаб. 34 11 11 12 50-39 44
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 КАМАЗ 34 11 11 12 35-36 44
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 Волгарь 34 11 11 12 37-41 44
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 Арсенал 34 11 8 15 37-46 41
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 Кубань 34 9 10 15 36-41 37
15
 Велес 34 9 6 19 35-55 33
16
 Уфа 34 8 8 18 35-46 32
17
 Краснодар-2 34 8 7 19 32-54 31
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Краснодар-2 – Шинник
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