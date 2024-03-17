Хосонов заявил, что проводит лучший сезон в карьере

Полузащитник «Химок» Хетаг Хосонов оценил свои выступления в текущем сезоне.

«В этом сезоне все залетает, хорошо идет игра пока. Думаю, можно сказать, что это мой лучший сезон в карьере, я действительно наслаждаюсь футболом в «Химках» сейчас», — цитирует Хосонова Legalbet.

25-летний хавбек выступает за «Химки» с лета прошлого года. В текущем сезоне он провел за команду 24 матча, забил восемь голов и сделал одну результативную передачу.

Хосонов является воспитанником ЦСКА. Также он ранее играл за «Тамбов» и «Аланию».