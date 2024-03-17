Неделькин прокомментировал возможное назначение Литвинова на пост спортивного директора «Торпедо»

Футбольный менеджер Евгений Неделькин прокомментировал слухи о том, что должность спортивного директора московского «Торпедо» может занять директор скаутского отдела «Локомотива» Сергей Литвинов.

«Знаю Сергея со времен его работы в »Химках». Очень порядочный человек, открытый. У него отличное понимание футбола. Не зря у него такой стремительный рост, который, я уверен, только продолжится.

Для меня важны его человеческие качества, открытость. Литвинов не ангажирован с агентами, всегда отстаивает интересы клуба, а не свои личные. У него хорошая база контактов агентов. Сергей всегда старается по возможности работать без посредников, напрямую с агентами, клубами», — цитирует Неделькина Legalbet.

Ранее сообщалось, что «Торпедо» готово платить Литвинову 1 миллион рублей в месяц на посту спортивного директора клуба.

На данный момент «автозаводцы» занимают девятое место в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги, набрав 28 очков в 22 турах.