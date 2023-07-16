Бабурин: «Решил остаться в «Торпедо», потому что прикипел к команде и клубу»
Вратарь «Торпедо» Егор Бабурин ответил на вопрос, почему решил остаться в московском клубе.
«Долго думали, общались. Решил остаться, потому что прикипел к команде и клубу. Получилось хорошо договориться с «Ростовом» о переходе. От сделки выиграли все — «Торпедо», «Ростов», я. Очень большую роль сыграло отношение тренера, президента и болельщиков. Сезон прошлый был тяжелый, хочется реабилитироваться», — приводит «РБ Спорт» слова Бабурина.
Бабурин в 2019 году подписал контракт с «Ростовом». В 2021-м он выступал за «Краснодар» на правах аренды, а в прошлом сезоне — за «Торпедо». В июне 2023 года московский клуб выкупил права на голкипера у ростовчан.
По итогам сезона-2022/23 «Торпедо» заняло последнее место в турнирной таблице РПЛ и вылетело в первую лигу.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Торпедо
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
2
|СКА-Хаб.
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
3
|Волгарь
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Кубань
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Сокол
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Черноморец
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Арсенал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Тюмень
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|КАМАЗ
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Ленинградец
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Алания
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Акрон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Родина
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Нефтехимик
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Енисей
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Динамо Мх
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
18
|Шинник
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|15.07
|19:30
|
Торпедо – Динамо Мх
|2 : 0
|16.07
|10:00
|
СКА-Хаб. – Шинник
|2 : 0
|16.07
|17:00
|
Акрон – КАМАЗ
|- : -
|16.07
|18:00
|
Арсенал – Ленинградец
|- : -
|16.07
|18:00
|
Кубань – Енисей
|- : -
|16.07
|18:00
|
Нефтехимик – Волгарь
|- : -
|16.07
|18:00
|
Родина – Сокол
|- : -
|17.07
|17:00
|
Тюмень – Химки
|- : -
|17.07
|19:30
|
Черноморец – Алания
|- : -
|Г
|
|
Кирилл Никитин
СКА-Хабаровск
|2
|
|
Игорь Лебеденко
Торпедо М
|1
|
|
Роман Юзепчук
Торпедо М
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо
|1
|0
|1
|
|
Егор Бабурин
Торпедо М
|1
|0
|1
|
|
Дмитрий Бегун
СКА-Хабаровск
|1
|0
|1