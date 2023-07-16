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Сегодня, 16:52

Бабурин: «Решил остаться в «Торпедо», потому что прикипел к команде и клубу»

Алина Савинова
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Вратарь «Торпедо» Егор Бабурин ответил на вопрос, почему решил остаться в московском клубе.

«Долго думали, общались. Решил остаться, потому что прикипел к команде и клубу. Получилось хорошо договориться с «Ростовом» о переходе. От сделки выиграли все — «Торпедо», «Ростов», я. Очень большую роль сыграло отношение тренера, президента и болельщиков. Сезон прошлый был тяжелый, хочется реабилитироваться», — приводит «РБ Спорт» слова Бабурина.

Бабурин в 2019 году подписал контракт с «Ростовом». В 2021-м он выступал за «Краснодар» на правах аренды, а в прошлом сезоне — за «Торпедо». В июне 2023 года московский клуб выкупил права на голкипера у ростовчан.

По итогам сезона-2022/23 «Торпедо» заняло последнее место в турнирной таблице РПЛ и вылетело в первую лигу.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/egor-baburin-reshil-ostat-sya-v-torpedo-potomu-chto-prikipel-k-komande-i-klubu/
Егор Бабурин
Футбол
ФК Торпедо (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Торпедо 1 1 0 0 2-0 3
2
 СКА-Хаб. 1 1 0 0 2-0 3
3
 Волгарь 0 0 0 0 0-0 0
4
 Кубань 0 0 0 0 0-0 0
5
 Сокол 0 0 0 0 0-0 0
6
 Черноморец 0 0 0 0 0-0 0
7
 Арсенал 0 0 0 0 0-0 0
8
 Тюмень 0 0 0 0 0-0 0
9
 КАМАЗ 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ленинградец 0 0 0 0 0-0 0
11
 Алания 0 0 0 0 0-0 0
12
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
13
 Родина 0 0 0 0 0-0 0
14
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
15
 Нефтехимик 0 0 0 0 0-0 0
16
 Енисей 0 0 0 0 0-0 0
17
 Динамо Мх 1 0 0 1 0-2 0
18
 Шинник 1 0 0 1 0-2 0
Результаты / календарь
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9 тур
10 тур
15.07 19:30
Торпедо – Динамо Мх
 2 : 0
16.07 10:00
СКА-Хаб. – Шинник
 2 : 0
16.07 17:00
Акрон – КАМАЗ
 - : -
16.07 18:00
Арсенал – Ленинградец
 - : -
16.07 18:00
Кубань – Енисей
 - : -
16.07 18:00
Нефтехимик – Волгарь
 - : -
16.07 18:00
Родина – Сокол
 - : -
17.07 17:00
Тюмень – Химки
 - : -
17.07 19:30
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 - : -
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