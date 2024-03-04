«Химки» — «Тюмень»: видеообзор матча 21-го тура первой лиги

«Химки» дома разгромили «Тюмень» в матче 21-го тура первой лиги — 3:0.

На официальном YouTube-канале Мелбет-Первой лиги опубликован видеообзор этой встречи.

«Химки» не проигрывают в 11-м матче первой лиги подряд — 7 побед и 4 ничьих. Подмосковный клуб набрал 39 очков и поднялся на первое место чемпионата.

«Тюмень» проиграла третий матч подряд. Клуб с 35 очками — на 4-й строчке.