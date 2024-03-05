«Ленинградец» — «КАМАЗ»: судья не удалил защитника Волкова

На 40-й минуте матча 21-го тура первой лиги «Ленинградец» — «КАМАЗ» (0:0) судья Владимир Фалов неверно трактовал эпизод у штрафной площади хозяев поля и ошибочно не удалил их защитника.

В том моменте Максим Лаук владел мячом и выбегал один на один с вратарем. Владислав Волков задержал соперника и не дал ему продолжить атаку. Судья правильно зафиксировал фол, но вынес нарушителю предупреждение за срыв перспективной атаки, а его следовало удалить за лишение Лаука явной возможности забить гол.

А на 61-й минуте у Фалова были основания наказать гостей 11-метровым ударом, когда их защитник Артем Гюрджан в своей штрафной площади левой ногой поставил шлагбаум Максиму Бачинскому и сбил его.

В отличие от коллег из РПЛ судьи первой лиги неудачно начали вторую часть сезона, допустив несколько серьезных ошибок. Помимо Фалова в ключевых эпизодах поступали неправильно Иван Абросимов («Химки» — «Тюмень») и Олег Соколов («Енисей» — «Торпедо»).

Абросимов на 57-й минуте назначил 11-метровый удар в ворота подмосковной команды, когда его обманул Илья Порохов, поставивший ногу под Олега Исаенко. А Соколов на 25-й минуте не удалил торпедовца Игоря Горбунова, ограничившись показом желтой карточки.