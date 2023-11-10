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Сегодня, 12:05

Хавбек «Алании» Цаллагов рассказал, как спал в машине в торговом центре

Виктория Кравченко
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Полузащитник «Алании» Ибрагим Цаллагов в рассказал, как спал в машине в торговом центре.

«Нулевые, сложные времена, нужна была работа. Папа работал и в такси, и на заправке. Пробовал тренировать детей в Осетии, но подвернулась вакансия в Мексике, и друзья посоветовали поехать — за границей платили более достойные деньги, чем в Осетии. Помню, сижу перед телевизором, смотрю открытие Олимпийских игр, и тут показывают отца — выводит мексиканцев в белом костюме! После той Олимпиады его позвали тренировать сборную Ирана», — цитирует Цаллагова Sport24.

В этом сезоне футболист провел 10 матчей в первой лиге, не отметившись результативными действиями.

Источник: https://sport24.ru/football/news-594593-tsallagov-o-samare-semye-ne-khoteli-davat-kvartiru-ponyatno-pochemu-noch-proveli-v-shesterke-na-stoyanke-tts
Ибрагим Цаллагов
ФК Алания (Владикавказ)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Акрон 17 10 3 4 24-11 33
2
 Тюмень 17 9 5 3 24-13 32
3
 Динамо Мх 17 9 4 4 16-7 31
4
 Химки 17 9 4 4 24-17 31
5
 Алания 17 8 6 3 21-16 30
6
 Арсенал 17 6 8 3 19-15 26
7
 КАМАЗ 17 6 5 6 16-15 23
8
 СКА-Хаб. 17 6 4 7 18-19 22
9
 Торпедо 17 6 4 7 16-19 22
10
 Шинник 17 6 4 7 22-27 22
11
 Енисей 17 6 3 8 25-24 21
12
 Родина 17 5 6 6 23-18 21
13
 Нефтехимик 17 5 4 8 14-20 19
14
 Сокол 17 5 4 8 17-29 19
15
 Черноморец 17 3 9 5 17-20 18
16
 Кубань 17 4 4 9 13-21 16
17
 Волгарь 17 3 6 8 15-24 15
18
 Ленинградец 17 3 5 9 12-21 14
Результаты / календарь
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33 тур
34 тур
11.11 16:00
Волгарь – Ленинградец
 - : -
12.11 10:00
Енисей – Шинник
 - : -
12.11 16:00
Динамо Мх – СКА-Хаб.
 - : -
12.11 16:00
Тюмень – Кубань
 - : -
12.11 17:00
Нефтехимик – Торпедо
 - : -
12.11 17:00
КАМАЗ – Алания
 - : -
12.11 18:00
Химки – Акрон
 - : -
12.11 19:00
Родина – Черноморец
 - : -
13.11 18:30
Сокол – Арсенал
 - : -
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Г
Джонатан Окоронкво

Джонатан Окоронкво

Арсенал Т

 10
Иван Тимошенко

Иван Тимошенко

Родина

 9
Ислам Машуков

Ислам Машуков

Алания

 8
П
Эгаш Касинтура

Эгаш Касинтура

Динамо

 5
Артем Малахов

Артем Малахов

Шинник

 4
Илья Петров

Илья Петров

СКА-Хабаровск

 4
И К Ж
Алексей Гречкин

Алексей Гречкин

Черноморец Н

 14 1 2
Евгений Ставер

Евгений Ставер

Енисей

 14 1 2
Евгений Осипов

Евгений Осипов

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