Хавбек «Алании» Цаллагов рассказал, как спал в машине в торговом центре
Полузащитник «Алании» Ибрагим Цаллагов в рассказал, как спал в машине в торговом центре.
«Нулевые, сложные времена, нужна была работа. Папа работал и в такси, и на заправке. Пробовал тренировать детей в Осетии, но подвернулась вакансия в Мексике, и друзья посоветовали поехать — за границей платили более достойные деньги, чем в Осетии. Помню, сижу перед телевизором, смотрю открытие Олимпийских игр, и тут показывают отца — выводит мексиканцев в белом костюме! После той Олимпиады его позвали тренировать сборную Ирана», — цитирует Цаллагова Sport24.
В этом сезоне футболист провел 10 матчей в первой лиге, не отметившись результативными действиями.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Акрон
|17
|10
|3
|4
|24-11
|33
|
2
|Тюмень
|17
|9
|5
|3
|24-13
|32
|
3
|Динамо Мх
|17
|9
|4
|4
|16-7
|31
|
4
|Химки
|17
|9
|4
|4
|24-17
|31
|
5
|Алания
|17
|8
|6
|3
|21-16
|30
|
6
|Арсенал
|17
|6
|8
|3
|19-15
|26
|
7
|КАМАЗ
|17
|6
|5
|6
|16-15
|23
|
8
|СКА-Хаб.
|17
|6
|4
|7
|18-19
|22
|
9
|Торпедо
|17
|6
|4
|7
|16-19
|22
|
10
|Шинник
|17
|6
|4
|7
|22-27
|22
|
11
|Енисей
|17
|6
|3
|8
|25-24
|21
|
12
|Родина
|17
|5
|6
|6
|23-18
|21
|
13
|Нефтехимик
|17
|5
|4
|8
|14-20
|19
|
14
|Сокол
|17
|5
|4
|8
|17-29
|19
|
15
|Черноморец
|17
|3
|9
|5
|17-20
|18
|
16
|Кубань
|17
|4
|4
|9
|13-21
|16
|
17
|Волгарь
|17
|3
|6
|8
|15-24
|15
|
18
|Ленинградец
|17
|3
|5
|9
|12-21
|14
|11.11
|16:00
|
Волгарь – Ленинградец
|- : -
|12.11
|10:00
|
Енисей – Шинник
|- : -
|12.11
|16:00
|
Динамо Мх – СКА-Хаб.
|- : -
|12.11
|16:00
|
Тюмень – Кубань
|- : -
|12.11
|17:00
|
Нефтехимик – Торпедо
|- : -
|12.11
|17:00
|
КАМАЗ – Алания
|- : -
|12.11
|18:00
|
Химки – Акрон
|- : -
|12.11
|19:00
|
Родина – Черноморец
|- : -
|13.11
|18:30
|
Сокол – Арсенал
|- : -
|Г
|
|
Джонатан Окоронкво
Арсенал Т
|10
|
|
Иван Тимошенко
Родина
|9
|
|
Ислам Машуков
Алания
|8
|П
|
|
Эгаш Касинтура
Динамо
|5
|
|
Артем Малахов
Шинник
|4
|
|
Илья Петров
СКА-Хабаровск
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Алексей Гречкин
Черноморец Н
|14
|1
|2
|
|
Евгений Ставер
Енисей
|14
|1
|2
|
|
Евгений Осипов
Кубань
|11
|1
|1