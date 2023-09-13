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13 сентября, 22:50

Григорян: «Я не зациклен на идее где-то работать. Живу спокойной жизнью, делаю то, что мне нравится»

Алина Савинова
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Российский тренер Александр Григорян рассказал о планах на будущее после ухода из «Кубани».

«Мое будущее? У меня не стоит такой вопрос. Я живу спокойной гармоничной жизнью. Надо — работаю. Когда есть возможность, работаю в мужском футболе — в любых лигах, странах, регионах. Когда есть возможность — работаю в женском футболе или на телевидении. Я абсолютно не зациклен на идее где-то работать. Я живу спокойной жизнью, делаю то, что мне нравится. Главное, я знаю, что буду работать. А где — понятия не имею», — цитирует Григоряна Sport24.

Григорян возглавлял «Кубань» с мая 2023 года. 11 сентября краснодарский клуб объявил об отставке 56-летнего специалиста. На место Григоряна в «Кубань» пришел бывший тренер воронежского «Факела» Вадим Евсеев.

После 9 туров «Кубань» занимает предпоследнее место в первой лиге, имея в активе 5 очков.

Источник: https://sport24.ru/football/news-577723-grigoryan-o-budushchem-ya-ne-zatsiklen-na-rabote-zhivu-spokoynoy-zhiznyu-delayu-to-chto-mne-nravitsya
Футбол
Первая лига
ФК Кубань
Александр Григорян
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 И В Н П +/- О
1
 Алания 9 6 2 1 12-5 20
2
 Сокол 9 5 2 2 9-9 17
3
 Шинник 9 5 1 3 11-10 16
4
 Динамо Мх 9 4 3 2 8-5 15
5
 Акрон 9 4 2 3 14-7 14
6
 Тюмень 9 4 2 3 13-9 14
7
 Химки 9 4 2 3 10-8 14
8
 Торпедо 9 4 2 3 9-9 14
9
 Родина 9 3 4 2 15-9 13
10
 КАМАЗ 9 3 4 2 7-7 13
11
 СКА-Хаб. 9 3 3 3 9-9 12
12
 Енисей 9 3 2 4 13-13 11
13
 Арсенал 9 2 4 3 7-11 10
14
 Ленинградец 9 2 4 3 6-10 10
15
 Черноморец 9 1 7 1 6-6 10
16
 Нефтехимик 9 2 1 6 7-14 7
17
 Кубань 9 1 2 6 5-11 5
18
 Волгарь 9 0 3 6 7-16 3
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16.09 17:00
КАМАЗ – Нефтехимик
 - : -
17.09 08:00
СКА-Хаб. – Химки
 - : -
17.09 16:00
Кубань – Акрон
 - : -
17.09 16:00
Торпедо – Енисей
 - : -
17.09 17:00
Черноморец – Сокол
 - : -
17.09 18:00
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 - : -
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