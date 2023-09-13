Футбол
Первая лига (ФНЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
ФНЛ

Сегодня, 17:45

Форвард «Акрона» Понсе рассказал, почему не будет получать паспорт России

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Нападающий «Акрона» Андрес Понсе объяснил, почему не планирует получать российский паспорт.

«У меня уже три паспорта — не получится получить четвертый! Если бы была возможность, я бы попробовал. Но у меня уже есть паспорта Венесуэлы, Колумбии, а скоро получу испанский», — цитирует Понсе Metaratings.ru.

Понсе выступает в России с 2018 года. Он представлял такие команды, как «Анжи», «Ахмат», «Ротор», а сейчас венесуэлец является игроком «Акрона». В текущем сезоне 26-летний футболист провел 9 игр за тольяттинский клуб в первой лиге и отметился 2 голами.

На данный момент «Акрон» занимает 6-е место в турнирной таблице ФНЛ-1, набрав 14 очков за 9 матчей.

Источник: https://metaratings.ru/news/napadayushii-akrona-ponse-obyasnil-pochemu-ne-budet-poluchat-pasport-rossii-284010/
Андрес Понсе
Футбол
ФК Акрон
0
Читайте также
Садулаев выступит на ЧМ по борьбе! Но без гимна и флага
Отбор Евро-2024 на финишной прямой: кто удивляет и кто проваливается. Расклады всех групп
Поврежденные в результате удара ВСУ корабли ВМФ РФ продолжат боевую службу
Москва выразила демарш Баку из-за заявления МИД Азербайджана о выборах
Молодая мать выпала с 24-го этажа во время мытья окна в Екатеринбурге
Как пять стран договаривались об использовании Каспийского моря: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Виталий Дьяков: уход из «Спартака-2» / Пилипчук / деньги на жизнь / религия
Болельщики «Торпедо» попрощались с домашним стадионом
Игнашевич - о подготовке "Торпедо" к сезону
Игнашевич не опасается провокаций болельщиков "Торпедо"
Зачем лидер ФНЛ сменил тренера
Первый матч на "Балтике". Реакция Тихонова
"Мисс ФНЛ"-2017. Как это было
"Динамо" - "Тамбов": разгром Талалаева
"Динамо М" - "Сибирь". Лучшие моменты
"Тюмень" - "Кубань". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Спартак-2". Лучшие моменты
"Динамо" - "СКА-Хабаровск". Лучшие моменты
"Динамо М" - "Тосно". Лучшие моменты
"Динамо М" - "Спартак-2". Лучшие моменты
"Химки" - "Сибирь". Лучшие моменты
"Динамо" - "Балтика". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Шинник". Лучшие моменты
"Динамо" - "Нефтехимик". Лучшие моменты
Кокорина на матчах "Зенита-2" встречают с шампанским
"Динамо" - "Тюмень". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Факел". Лучшие моменты
"Арсенал" - "Факел". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Волга". Лучшие моменты
"Сибирь" - "Газовик Ор". Лучшие моменты
"Волгарь" - "СКА-Энергия". Лучшие моменты
"Томь" - "Сибирь". Лучшие моменты
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Форвард Кротов перешел в «Аланию»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Алания 9 6 2 1 12-5 20
2
 Сокол 9 5 2 2 9-9 17
3
 Шинник 9 5 1 3 11-10 16
4
 Динамо Мх 9 4 3 2 8-5 15
5
 Акрон 9 4 2 3 14-7 14
6
 Тюмень 9 4 2 3 13-9 14
7
 Химки 9 4 2 3 10-8 14
8
 Торпедо 9 4 2 3 9-9 14
9
 Родина 9 3 4 2 15-9 13
10
 КАМАЗ 9 3 4 2 7-7 13
11
 СКА-Хаб. 9 3 3 3 9-9 12
12
 Енисей 9 3 2 4 13-13 11
13
 Арсенал 9 2 4 3 7-11 10
14
 Ленинградец 9 2 4 3 6-10 10
15
 Черноморец 9 1 7 1 6-6 10
16
 Нефтехимик 9 2 1 6 7-14 7
17
 Кубань 9 1 2 6 5-11 5
18
 Волгарь 9 0 3 6 7-16 3
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
16.09 17:00
КАМАЗ – Нефтехимик
 - : -
17.09 08:00
СКА-Хаб. – Химки
 - : -
17.09 16:00
Кубань – Акрон
 - : -
17.09 16:00
Торпедо – Енисей
 - : -
17.09 17:00
Черноморец – Сокол
 - : -
17.09 18:00
Арсенал – Шинник
 - : -
17.09 18:00
Ленинградец – Волгарь
 - : -
18.09 16:00
Тюмень – Родина
 - : -
18.09 18:30
Динамо Мх – Алания
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Ислам Машуков

Ислам Машуков

Алания

 6
Иван Тимошенко

Иван Тимошенко

Родина

 6
Абу-Саид Эльдарушев

Абу-Саид Эльдарушев

Акрон

 4
П
Артем Малахов

Артем Малахов

Шинник

 4
Егор Иванов

Егор Иванов

Енисей

 3
Илья Петров

Илья Петров

СКА-Хабаровск

 3
И К Ж
Евгений Осипов

Евгений Осипов

Кубань

 7 1 1
Кирилл Морозов

Кирилл Морозов

Нефтехимик

 3 1 0
Равиль Нетфуллин

Равиль Нетфуллин

Химки

 7 1 0
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости