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Горелов рассказал, как он попал в «КАМАЗ»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Полузащитник «КАМАЗа» Павел Горелов рассказал, как он попал в команду из Набережных Челнов.

«Я после «Вана» поехал в молодежную сборную, был на сборах в Македонии. Мне позвонил агент и сказал, что общается с командами ФНЛ, он прислал мои игры главному тренеру «КАМАЗа». Они посмотрели и пригласили на недельный просмотр. После просмотра возвращался в Ростов на поезде, и уже в пути агент позвонил и сказал, что я меня взяли, выслали контракт. Всех тонкостей не знаю, но я полностью перешел в «КАМАЗ». Наверное, какие-то условия для «Ростова» были», — приводит слова Горелова «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 20-летний Горелов провел за «КАМАЗ» 20 матчей, забил один мяч и отдал одну результативную передачу.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/igrok-kamaza-gorelov-by-l-v-poezde-kogda-uznal-chto-menya-vzyali-v-komandu/
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ФК КАМАЗ
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо Мх 20 11 4 5 21-10 37
2
 Химки 20 10 6 4 30-20 36
3
 Акрон 20 10 5 5 27-15 35
4
 Тюмень 20 10 5 5 28-17 35
5
 Арсенал 20 9 8 3 26-15 35
6
 Алания 20 8 8 4 24-22 32
7
 Родина 20 7 7 6 30-20 28
8
 Торпедо 20 7 6 7 19-20 27
9
 КАМАЗ 20 6 7 7 19-20 25
10
 Енисей 20 7 3 10 30-29 24
11
 СКА-Хаб. 20 6 6 8 19-22 24
12
 Нефтехимик 20 6 6 8 15-20 24
13
 Шинник 20 6 6 8 25-33 24
14
 Ленинградец 20 6 5 9 16-22 23
15
 Кубань 20 5 5 10 17-26 20
16
 Сокол 20 5 5 10 18-35 20
17
 Волгарь 20 4 7 9 17-26 19
18
 Черноморец 20 3 9 8 17-26 18
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3.03 00:00
Химки – Тюмень
 - : -
3.03 00:00
Енисей – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Нефтехимик – Алания
 - : -
3.03 00:00
Акрон – Родина
 - : -
3.03 00:00
Волгарь – СКА-Хаб.
 - : -
3.03 00:00
Арсенал – Черноморец
 - : -
3.03 00:00
Кубань – Шинник
 - : -
3.03 00:00
Ленинградец – КАМАЗ
 - : -
3.03 00:00
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Ислам Машуков

Ислам Машуков

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Бутта Магомедов

Химки

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Никита Глушков

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