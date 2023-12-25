Горелов: «В ФНЛ футбол интенсивнее, чем в чемпионате Армении»

Футболист «КАМАЗа» Павел Горелов заявил, что в ФНЛ более интенсивный футбол, чем в чемпионате Армении.

«Сопоставим ли уровень чемпионата Армении с ФНЛ? Я не упал в уроне, он одинаковый. Тяжело сравнивать, потому что отличается именно стиль футбола, я не могу как-то оценивать. Мне что там, что здесь тяжело. Плюс ФНЛ в том, что футбол более интенсивный: все работают, все бегают. В Армении было три-четыре команды, у которых был прямо топ-уровень. В других некоторых командах был не очень профессиональный подход», — приводит слова Горелова «РБ Спорт».

Горелов выступал в армянском «Ване» в сезоне-2022/23. В июле 2023 года 20-летний игрок перешел в «КАМАЗ». Он провел за клуб 20 матчей, забил один мяч и отдал одну результативную передачу.