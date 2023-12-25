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Горелов: «В ФНЛ футбол интенсивнее, чем в чемпионате Армении»

Горелов сравнил ФНЛ с чемпионатом Армении
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Футболист «КАМАЗа» Павел Горелов заявил, что в ФНЛ более интенсивный футбол, чем в чемпионате Армении.

«Сопоставим ли уровень чемпионата Армении с ФНЛ? Я не упал в уроне, он одинаковый. Тяжело сравнивать, потому что отличается именно стиль футбола, я не могу как-то оценивать. Мне что там, что здесь тяжело. Плюс ФНЛ в том, что футбол более интенсивный: все работают, все бегают. В Армении было три-четыре команды, у которых был прямо топ-уровень. В других некоторых командах был не очень профессиональный подход», — приводит слова Горелова «РБ Спорт».

Горелов выступал в армянском «Ване» в сезоне-2022/23. В июле 2023 года 20-летний игрок перешел в «КАМАЗ». Он провел за клуб 20 матчей, забил один мяч и отдал одну результативную передачу.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/igrok-kamaza-gorelov-v-fnl-futbol-intensivnee-chem-v-chempionate-armenii/
Футбол
Первая лига
ФК КАМАЗ
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Горелов рассказал, как он попал в «КАМАЗ»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо Мх 20 11 4 5 21-10 37
2
 Химки 20 10 6 4 30-20 36
3
 Акрон 20 10 5 5 27-15 35
4
 Тюмень 20 10 5 5 28-17 35
5
 Арсенал 20 9 8 3 26-15 35
6
 Алания 20 8 8 4 24-22 32
7
 Родина 20 7 7 6 30-20 28
8
 Торпедо 20 7 6 7 19-20 27
9
 КАМАЗ 20 6 7 7 19-20 25
10
 Енисей 20 7 3 10 30-29 24
11
 СКА-Хаб. 20 6 6 8 19-22 24
12
 Нефтехимик 20 6 6 8 15-20 24
13
 Шинник 20 6 6 8 25-33 24
14
 Ленинградец 20 6 5 9 16-22 23
15
 Кубань 20 5 5 10 17-26 20
16
 Сокол 20 5 5 10 18-35 20
17
 Волгарь 20 4 7 9 17-26 19
18
 Черноморец 20 3 9 8 17-26 18
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3.03 00:00
Химки – Тюмень
 - : -
3.03 00:00
Енисей – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Нефтехимик – Алания
 - : -
3.03 00:00
Акрон – Родина
 - : -
3.03 00:00
Волгарь – СКА-Хаб.
 - : -
3.03 00:00
Арсенал – Черноморец
 - : -
3.03 00:00
Кубань – Шинник
 - : -
3.03 00:00
Ленинградец – КАМАЗ
 - : -
3.03 00:00
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Джонатан Окоронкво

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Иван Тимошенко

Иван Тимошенко

Родина

 11
Ислам Машуков

Ислам Машуков

Алания

 10
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Бутта Магомедов

Бутта Магомедов

Химки

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Никита Глушков

Никита Глушков

Енисей

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