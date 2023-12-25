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Горелов заявил, что через медиафутбол нельзя попасть в РПЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Полузащитник «КАМАЗа» Павел Горелов заявил, что через медиафутбол нельзя попасть в РПЛ.

«В медиафутболе больше денег? Больше, чем где? В ПФЛ — да, в некоторых командах ФНЛ — да. Мне кажется, в медиафутболе нет трамплина. Ты сейчас играешь в 2DROTS, и это самая топовая команда в медиафутболе. Выше некуда идти. А тут ты можешь через трамплин пойти куда-то выше: попасть в команду РПЛ или поехать куда-то за границу, где большие деньги. Слежу ли за медиафутболом? Да. Что 2DROTS, что «Амкал» смотрю с самого детства, когда они еще в FIFA играли. Помню, как-то с другом играли против Жени с Некитом», — приводит слова Горелова «РБ Спорт».

В составе «КАМАЗ» выступает Борис Фартуна, который раньше выступал за медийную команду 2DROTS.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/igrok-kamaza-gorelov-v-mediafutbole-net-tramplina-a-cherez-fnl-mozhno-popast-v-rpl/
Футбол
ФК КАМАЗ
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо Мх 20 11 4 5 21-10 37
2
 Химки 20 10 6 4 30-20 36
3
 Акрон 20 10 5 5 27-15 35
4
 Тюмень 20 10 5 5 28-17 35
5
 Арсенал 20 9 8 3 26-15 35
6
 Алания 20 8 8 4 24-22 32
7
 Родина 20 7 7 6 30-20 28
8
 Торпедо 20 7 6 7 19-20 27
9
 КАМАЗ 20 6 7 7 19-20 25
10
 Енисей 20 7 3 10 30-29 24
11
 СКА-Хаб. 20 6 6 8 19-22 24
12
 Нефтехимик 20 6 6 8 15-20 24
13
 Шинник 20 6 6 8 25-33 24
14
 Ленинградец 20 6 5 9 16-22 23
15
 Кубань 20 5 5 10 17-26 20
16
 Сокол 20 5 5 10 18-35 20
17
 Волгарь 20 4 7 9 17-26 19
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 - : -
3.03 00:00
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Нефтехимик – Алания
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 - : -
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