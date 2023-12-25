Горелов заявил, что через медиафутбол нельзя попасть в РПЛ

Полузащитник «КАМАЗа» Павел Горелов заявил, что через медиафутбол нельзя попасть в РПЛ.

«В медиафутболе больше денег? Больше, чем где? В ПФЛ — да, в некоторых командах ФНЛ — да. Мне кажется, в медиафутболе нет трамплина. Ты сейчас играешь в 2DROTS, и это самая топовая команда в медиафутболе. Выше некуда идти. А тут ты можешь через трамплин пойти куда-то выше: попасть в команду РПЛ или поехать куда-то за границу, где большие деньги. Слежу ли за медиафутболом? Да. Что 2DROTS, что «Амкал» смотрю с самого детства, когда они еще в FIFA играли. Помню, как-то с другом играли против Жени с Некитом», — приводит слова Горелова «РБ Спорт».

В составе «КАМАЗ» выступает Борис Фартуна, который раньше выступал за медийную команду 2DROTS.