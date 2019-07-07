Гол Кондакова помог "Чертаново" обыграть "Чайку"

"Чайка" проиграла "Чертаново" (0:1) в матче первого тура Олимп-ФНЛ. Единственный гол в этой игре забил защитник Егор Кондаков.

Олимп – ФНЛ

1-й тур

"Чайка" (Песчанокопское) – "Чертаново" (Москва) – 0:1 (0:0)

Гол: Кондаков, 89.

Нереализованный пенальти: Машнев, 40 (мимо)

"Чайка" (Песчанокопское): Арапов, Дубовой, Бычков, Тумасян, Демченко, Безденежных, Леонтьев, Текучев (Лазарев, 90), Подбельцев (Хохлачев, 75), Ахъядов (Павленко, 88), Машнев (Белоус, 90+3).

"Чертаново" (Москва): Абаев, Солдатенков, Паршиков (Кондаков, 65), Редькович (Камышев, 74), Горшков, Завезен (Герчиков, 86), Ежов, Пруцев, Витюгов, Цыпченко (Прудников, 65), Сарвели (Тюменцев, 90+2).

Предупреждения: Редькович, 22. Леонтьев, 34. Паршиков, 45. Тумасян, 45. Сарвели, 77. Безденежных, 90+4.

Судья: Кукуляк (Калуга).

7 июля. Ростов-на-Дону. Стадион ''Ростов Арена''.