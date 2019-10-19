Главный тренер «Торпедо» после поражения от «Чертаново» похвалил соперника

Главный тренер «Торпедо» Николай Савичев после поражения от «Чертаново» (0:1) в матче 18-го тура Олимп-ФНЛ похвалил соперника, сообщает официальный сайт черно-белых.

— Обидное поражение, потому что мы пропустили мяч в концовке, — цитирует Савичева пресс-служба «Торпедо». — Не хватило концентрации, сыграли сегодня не совсем по плану. Хочется похвалить «Чертаново». Мы готовились к матчу, это молодая, быстрая команда, особенно если дело касается перехода из обороны в атаку. В фазе атакующих действий мы сегодня не совсем хорошо выглядели, многое не получалось, но это говорит о том, что хорошо действовали футболисты соперника. Мы проиграли матч, но ничего страшного, без поражений нет побед. Перед предстоящей встречей у нас будут кадровые проблемы, будем готовиться в обычном режиме и постараемся вновь радовать себя и болельщиков.

«Торпедо» продолжает лидировать в турнирной таблице ФНЛ с 43 очками. «Чертаново» — 4-я строчка и 32 балла.

«Торпедо» проиграло «Чертаново»