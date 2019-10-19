«Торпедо» проиграло «Чертаново»

«Торпедо» дома проиграло «Чертаново» (0:1) в матче 18-го тура Олимп-ФНЛ. Встреча прошла в Москве на стадионе имени Эдуарда Стрельцова. Единственный гол на 85-й минуте игры забил форвард Владислав Сарвели?.

«Торпедо» Сергея Игнашевича продолжает лидировать в турнирной таблице ФНЛ с 43 очками. «Чертаново» — 4-я строчка и 32 балла.

Олимп — ФНЛ

18-й тур

«Торпедо» (Москва) — «Чертаново» (Москва) — 0:1 (0:0)

Гол: Сарвели, 85.

«Торпедо» (Москва): Кеняйкин, Самсонов, Шоркин, Шишкин, Божин, Галоян (Багаев, 46), Магаль, Лях (Калугин, 75. Орехов, 90+1), Рязанцев, Сергеев, Лебеденко (Максимов, 65).

«Чертаново» (Москва): Абаев, Горшков, Солдатенков, Кондаков (Камышев, 71), Редькович, Завезен (Герчиков, 73), Великородный, Витюгов, Ежов (Канищев, 90+4), Пруцев (Цыпченко, 77), Сарвели (Рудковский, 90+2).

Предупреждения: Великородный, 46. Лях, 53. Лебеденко, 55. Рязанцев, 57.Самсонов, 78. Сергеев, 87. Витюгов, 90+4.

Судья: Кукуян (Сочи).

19 октября. Москва. Стадион ««Торпедо» им. Э. А. Стрельцова».

«Балтика» (Калининград) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 1:0 (0:0)

Гол: Маркин, 72 — с пенальти.

Нереализованный пенальти: Макаров, 33 (вратарь)

«Балтика» (Калининград): Бориско, Тишкин, Плопа, Кашчелан, Кузьмин (Глушков, 90+1), Шаваев (Аллеф, 90+1), Казаев, Макарчук, Дудиев, Альшин, Маркин.

«Нефтехимик» (Нижнекамск): Голубев, Канаев, Семенов (Абдуллин, 89), Потапов, Ширяев, Галиулин (Галиакберов, 79), Уридия (Гилязетдинов, 89), Макаров (Антонов, 76), Ситдиков, Шадрин (Мичуренков, 77), Петров.

Предупреждения: Уридия, 65. Канаев, 70.

Судья: Левников (Санкт-Петербург).

19 октября. Калининград. Стадион «Калининград».

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